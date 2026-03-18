Nattsjuksköterska - hemsjukvården
2026-03-18
Vill du utvecklas i din profession och bli en del av ett engagerat team? Inom hemsjukvården arbetar vi i nio olika team - fyra på landsbygden och fem i centralorten. Varje team består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, och vi har även undersköterskor och fysioterapibiträden som arbetar övergripande.
Som sjuksköterska i hemsjukvården i Vetlanda har du en nyckelroll i att tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov - fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Arbetet präglas av självständighet, men du är också en viktig del av ett team där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
Du har ett övergripande ansvar för undersköterskornas omvårdnadsinsatser och samarbetar nära primärvårdens läkare via kommunens vårdcentraler för att bidra till en trygg och kvalitativ vård. Som ny sjuksköterska hos oss får du ett introduktionsprogram med mentorskap för att ge dig bra förutsättningar i din roll.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov
bedöma medicinska behov
organisera och initiera läkarkontakter
bedöma, följa upp och dokumentera egenvård
förskriva och hantera läkemedel och hjälpmedel
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt förhållningssätt. Du planerar och prioriterar ditt arbete med struktur och omdöme och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ, men ser också värdet av samarbete och erfarenhetsutbyte.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 78 procent, med tillträde utifrån vad vi kommer överens om.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner.
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.
Legitimerad sjuksköterska.
Distriktssköterskeutbildning är meriterande
B-körkort.
Utdrag ur belastningsregistret.
Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Natt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313535". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 80 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda kommun, Hälso- och sjukvård Kontakt
Områdeschef
Malin Nordström malin.nordstrom@vetlanda.se 0383-578 82 Jobbnummer
9805055