Nattreceptionist Västervik
Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Receptionistjobb / Västervik Visa alla receptionistjobb i Västervik
2026-06-13
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Nattreceptionister sökes!
Vi söker erfarna nattreceptionister med tidigare erfarenhet av nattarbete.
Arbetsuppgifterna inkluderar gästservice, frukostförberedelser, tvätt, enklare städning, larm- och säkerhetsrutiner samt övriga uppgifter som förekommer under nattskift.
Du är ansvarstagande, självgående och kan hoppa in med kort varsel vid behov.
Skicka CV och och skriv "NATT VÄSTERVIK" på ämnesraden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-15
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Energy Staffing & Advisement Sweden AB
(org.nr 559500-6643)
593 35 VÄSTERVIK Jobbnummer
9962511