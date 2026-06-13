Nattreceptionist Västervik

Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Receptionistjobb / Västervik
2026-06-13


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Nattreceptionister sökes!
Vi söker erfarna nattreceptionister med tidigare erfarenhet av nattarbete.
Arbetsuppgifterna inkluderar gästservice, frukostförberedelser, tvätt, enklare städning, larm- och säkerhetsrutiner samt övriga uppgifter som förekommer under nattskift.
Du är ansvarstagande, självgående och kan hoppa in med kort varsel vid behov.
Skicka CV och och skriv "NATT VÄSTERVIK" på ämnesraden

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-15
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Energy Staffing & Advisement Sweden AB (org.nr 559500-6643)
593 35  VÄSTERVIK

Jobbnummer
9962511

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