Nattreceptionist till hotell i Umeå
Top Solution Security Sverige AB / Receptionistjobb / Umeå Visa alla receptionistjobb i Umeå
2026-07-19
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Vi söker en engagerad och ansvarstagande nattreceptionist som är intresserad av ett utvecklande jobb där yrkesstoltheten är ledordet.
Som nattreceptionist kommer du att vara hotellets ansikte utåt och ansvara för att gästerna får en trygg och smidig vistelse under nattens timmar. Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Hantera in- och utcheckning av gäster, betalningar och kassahantering, bokningar, besvara telefonsamtal och e-post, administrativa uppgifter, ansvara för brand och säkerhet under natten.
Tjänsten innebär nattskift- och helgarbete.
Vem är du:
Du har förmågan att ge bra service
Förmåga att arbeta självständigt och fatta snabba beslut
Du är driven, lyhörd och flexibel
Lösningsorienterad och tar eget ansvar
Gillar att jobba natt
Du har goda datorkunskaper
Du som söker ska uppfylla följande kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete inom hotellbranschen, gärna som receptionist eller liknande roll
Tidigare erfarenhet från andra servicerelaterade yrken
Utbildning inom hotell och turism är meriterande
Goda kunskaper i olika digitala verktyg och system
Meriterande kunskaper inom Opera, Cenium, Hotsoft, Mews, HMS eller liknande bokningsystem)
Vara ostraffad
Är trygg med att jobba ensam
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift (övriga språk är meriterande)
Om du trivs med att arbeta i en nattlig miljö och har ett genuint intresse för gästservice, är du varmt välkommen att söka tjänsten som nattreceptionist. Vi ser fram emot din ansökan!
Top Solution är ett entreprenadföretag inom hotell och nattreception. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Top Solution Security Sverige AB
(org.nr 556826-1019)
907 27 UMEÅ Arbetsplats
Top Solution Jobbnummer
10006057