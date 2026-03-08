Nattreceptionist till hotell i Östersund
2026-03-08
Vi söker en ansvarstagande och serviceinriktad nattreceptionist till hotellverksamhet. Tjänsten passar dig som trivs med nattarbete och som har förmåga att arbeta självständigt med stort ansvar.
Som nattreceptionist är du hotellets främsta kontaktperson under nattens timmar och ansvarar för att gästerna får ett professionellt bemötande samt en trygg och välfungerande vistelse.Publiceringsdatum2026-03-08Dina arbetsuppgifter
In- och utcheckning av gäster
Hantering av betalningar och kassaredovisning
Bokningshantering
Besvara telefon och e-post
Utföra administrativa arbetsuppgifter
Säkerställa att brand- och säkerhetsrutiner följs
Hantera gästärenden och oförutsedda situationer under natten
Arbetet sker nattetid samt helger.
Vem är du
Vi söker dig som är trygg i dig själv och trivs med att arbeta natt. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har förmågan att behålla lugnet även i pressade situationer.
Du har förmågan att ge bra service
Förmåga att arbeta självständigt och fatta snabba beslut
Du är driven, lyhörd och flexibel
Lösningsorienterad och tar eget ansvar
Trygg med att arbeta ensam
Positiv till nattarbete
Bekväm med datorer och digitala system Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet från hotellbranschen, gärna som receptionist eller liknande roll
Alternativt erfarenhet från andra serviceyrken
Utbildning inom hotell och turism är meriterande
God datorvana och erfarenhet av digitala system
Meriterande kunskaper i bokningssystem såsom Mews, Opera Cloud, Hotsoft, HMS eller liknande
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande
Du är ostraffad
Låter detta som rätt roll för dig?
Om du trivs i en nattlig miljö och har ett genuint intresse för service och ansvar är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Urval sker löpande.
Top Solution är ett entreprenadföretag inom hotell och nattreception. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Top Solution Security Sverige AB
(org.nr 556826-1019)
831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Top Solution Jobbnummer
9783513