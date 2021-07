Nattreceptionist till Elite Stadshotellet Västerås - Elite Hotels Of Sweden AB - Receptionistjobb i Västerås

Att bo på Elite Hotels skall vara något annat än att bara ta in på ett hotell. Vi vill ge en totalupplevelse och förmedla en känsla av tradition, kvalitet och flärd. Elite Hotels of Sweden är Sveriges mest klassiska hotellkedja, med trettioåtta hotell från Malmö i syd till Kiruna i norr. Varje hotell har sin egen unika historia och speciella karaktär. De flesta hotell återfinns i varsamt restaurerade byggnader, där vår ambition är att förena klassisk stil med moderna trender för att skapa harmoni. På vissa orter i landet skall vi också erbjuda nybyggda, moderna hotell där vi skall förmedla en speciell känsla av tradition och klassisk gästgivartradition.Om tjänsten som nattreceptionist på Elite Stadshotellet VästeråsDå vår nuvarande nattreceptionist fått utvecklingsmöjligheter inom bolaget söker vi nu en nattreceptionist på ett 10 månaders vikariat.I rollen som Nattreceptionist är du hotellets ansikte utåt och du har som primär arbetsuppgift att på bästa sätt ta hand om våra hotellgäster. Under natten är du ansvarig för hotellet vilket kräver att du är ansvarsfull med ett utarbetat säkerhetstänk. Tjänsten innebär att du alltid sätter gästernas upplevelse i första hand. Det är en förutsättning att du är ansvarsfull och alert då du oftast jobbar ensam och självständigt. Du är ansvarstagande och den stora utmaningen ligger i att alltid leverera förväntad kvalitét och service i en jämn, hög nivå. Det krävs ett öga för helheten och en förmåga att kunna prioritera och växla mellan olika arbetsuppgifter. Allt arbete ska genomsyras av Elite Hotels värderingar kvalitet, tradition & flärd. Arbetsuppgifter som ingår i rollen som Nattreceptionist är bland annat in- och utcheckning av hotellgäster, hantering av telefonväxel och epost, ta emot bokningsförfrågningar, allmän conciergeservice, enklare tekniska uppgifter, hantera klagomål på ett professionellt sätt, nattlig tillsyn av hotellet med tillhörande uppgifter gällande larmning och lås, se till att stängning av system genomförs enligt rutin samt hålla vår lobby och receptionsområde i bästa skick.Vem är du?Som person ser vi gärna att du är du flexibel, har lätt att anpassa dig till olika situationer med ödmjukhet och initiativförmåga. Du brinner för god service, är ansvarsfull och jobbar för höga kvalitetsmål. Goda språkkunskaper och erfarenheter av hotellbokningssystem är starkt meriterande. Har du dessutom tidigare erfarenhet av nattarbete är det ett också ett plus.Kontaktperson för frågor:För frågor om tjänsten kontakta: Jessica Juhlin, receptionschef, på 073-6543155 eller jessica.juhlin@elite.se Anställningsform:87% vikariat från 1 september 2021 - 30 juni 2022Tillträde: 1 septemberLön: Enligt överenskommelse