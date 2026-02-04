Nattreceptionist / Nattportier 75 % - Brunnby Hotel
2026-02-04
Brunnby Hotel är ett familjeägt hotell med 44 rum, beläget i Årstapartihallarna i södra Stockholm. Vi har en varm och personlig atmosfär, med många återkommande gäster och fokus på service, kvalitet och trivsel - både för gäster och personal.
Vi söker nu en nattreceptionist på 75 %, med arbete varannan vecka.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som nattreceptionist ansvarar du för driften av hotellet under natten. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
In- och utcheckning av gäster
Bokningar, kassahantering och enklare administration
Telefonsamtal och gästservice
Tillsyn av hotellets lokaler och allmänna utrymmen
Förberedelser, tillagning och framdukning av frukost
Enklare städning i gemensamma ytor samt viss tvätthantering av handdukar nattetid
Arbetstiden är 22.30-06.30, 7 nätter i sträck följt av 7 dagars ledighet.
Vi söker dig som
Är ansvarsfull, noggrann och trygg i din roll
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Har god servicekänsla och tycker om att möta människor
Har god datorvana och talar svenska och engelska flytande
Har tidigare erfarenhet av reception, hotell eller liknande serviceyrke (meriterande)
Erfarenhet av bokningssystemet Sirvoy är ett plus men inget krav - vi lär upp rätt person.Om företaget
Brunnby Hotel är ett privatägt hotell som erbjuder ett prisvärt och personligt boende med fokus på god service och hög standard i förhållande till prisnivå. Vi tar emot både affärsresenärer och gäster som vistas längre perioder i Stockholm. Hos oss arbetar ett litet team där alla bidrar till helheten, och där vi värdesätter engagemang, ansvar och ett trevligt bemötande.
Omfattning: 75 % (7/7-schema)
Arbetstid: 22.30-06.30
Plats: Brunnbyvägen 7, Årsta
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
