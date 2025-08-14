Nattreceptionist (deltid) till City Hotel i Jönköping
Got City Center Hotels AB / Receptionistjobb / Jönköping
2025-08-14
Om hotellet:
City Hotel är ett 3-stjärnigt hotell i centrala Jönköping som ingår i hotellgruppen GCCH. Endast 250 meter från Vättern och Jönköpings centralstation. Hotellet har välkomnat gäster sedan 1963 och verksamheten ingår i kedjan Best Western.
I arbetsuppgifterna som hotellmedarbetare ingår i huvudsak sedvanliga receptionsuppgifter som in- och utcheckning. Du svarar i telefon, lägger in bokningar, tar betalningar och liknande.
I arbetsuppgifterna ingår även att hjälpa kollegorna med alla uppgifter inom frukost och städ. På hotellet arbetar vi alla ihop och samarbetar alltid mellan avdelningarna.
Just nu har nattpersonalen som en av sina huvuduppgifter att förbereda inför frukosten.
Vem vi söker:
Vi söker dig som är serviceinriktad med en stor passion för service och som framför allt har en positiv och proffsig attityd mot våra gäster.
Du ska vara flexibel, trivas med att arbeta i team samtidigt som du klarar av att vara självständig då man ofta arbetar ensam i receptionen. Du får gärna tycka om att hålla rent och snyggt omkring dig.
Vad vi söker:
Vi söker receptionist till nattpasset. Vi letar just nu efter extrapersonal.
