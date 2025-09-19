Nattreceptionist ~75%
Queens Hotell AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Queens Hotell AB i Stockholm
Vi söker omgående en pålitlig och serviceinriktad nattreceptionist som vill bli en del av vårt hotellteam. Tjänsterna är på ~75%, med arbete ca 4 dagar i veckan enligt rullande schema. Receptionen är hjärtat av hotellet, och du blir ansiktet utåt för våra gäster under natten.
Vi välkomnar alla sökande, men ser gärna att du är över 25 år och att fler män söker till vårt team för att bidra till en balanserad arbetsgrupp.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Receptionen är hotellets nav, och dina uppgifter kommer bland annat att inkludera:
Läsa och skriva överlämningar
Räkna kassan
Ta emot och administrera bokningar
Hantera e-post och telefonsamtal
Bemöta gäster med professionell och personlig service
Besvara recensioner
Ta emot betalningar via VC-kort, kassa och betallänkar
Hantera önskemål kring rum, extrasängar m.m.
Registrera kvarglömda föremål
Förbereda inför frukost morgonen efter
Se till att lobby, kaffestation, toalett, uteplats m.m. är rena, påfyllda och representativa
Vem vi söker
Vi söker dig som är serviceminded, lösningsorienterad och ansvarsfull. Du är uppmärksam på detaljer och tar ansvar för att allt blir gjort. Om du inte vet hur något ska lösas, frågar du, men du försöker gärna själv först.
Du är trygg nog att säga "jag återkommer" när du inte kan svara direkt, eftersom korrekt information är viktigast. Även om du ofta arbetar ensam i receptionen, förstår du värdet av lagarbete. Du kommunicerar tydligt, lämnar ordentliga överlämningar och säkerställer att arbetsplatsen alltid är redo för nästa kollega.
Vi värdesätter respekt för våra kollegor, vi kommer i tid, arbetar som ett team och har alltid ett gott bemötande gentemot varandra, vilket gör arbetsmiljön trivsam och professionell.
Vi värdesätter också respekt för arbetsplatsen, du plockar undan, städar efter dig och lämnar receptionen i lika bra eller bättre skick än du tog över den.Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av receptionsjobb
Minst 2 års erfarenhet inom service och nattarbete
God datorvana och erfarenhet av att hantera Microsoft Word, Excel och Outlook
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Pålitlig, stresstålig och självständig
Flexibel för arbete på rullande schema
Klädkod
Svarta byxor
Svart kavaj
Skjorta/blus i svart eller vitt
Svarta skor utan synligt märke
Vad vi erbjuder
Vi är ett litet, familjärt team som har jobbat länge tillsammans och trivs väldigt bra. Du kommer till en trygg arbetsplats där vi stöttar varandra och har roligt även under stressiga perioder.
Vi arbetar strukturerat och enkelt med tydliga rutiner och dokumentation, så du behöver inte memorera allt. Du är aldrig ensam, kollegor finns alltid tillgängliga för stöd och frågor.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV med bild och ett kort personligt brev till: nathalie.falk@queenshotel.se
(Vi tar endast emot ansökan via mejl)
Timlön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: nathalie.falk@queenshotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nattreceptionist 75%". Arbetsgivare Queens Hotell AB
(org.nr 556686-3675), https://www.queenshotel.se/
Drottninggatan 71 A (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Queen's Hotel Jobbnummer
9516740