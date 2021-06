Nattreceptionist - Cochleari AB - Receptionistjobb i Halmstad

Cochleari AB / Receptionistjobb / Halmstad2021-06-28Good Morning Halmstad, är en del av Ligula Hospitality Group, som äger, förvaltar och utvecklar koncept och varumärken inom hotell- och restaurangnäringen. Vi driver hotellverksamhet under varumärkena Collection by Ligula, ProfilHotels, Motel L, Good Morning Hotels, Hosting by Ligula samt Apartment by Ligula. Vi söker just nu Nattreceptionist till vårt hotell i Hallarna som kan börja arbeta omgående.Vad vi förväntar oss av dig:Dokumenterad erfarenhet av yrket, gärna utbildning.Du är självgående och kreativ.Du kan arbeta självständigt såväl som i team.Du har ett gott humör, även i stressiga situationer.Service-minded och flexibel.Vi ser gärna att sökande ska ha fyllt 20 årNattjänst ca 75-80%, tillsvidareSom nattreceptionist arbetar du med traditionellt receptionsarbete, såsom in- och utcheckning, bokning, nattkörning, rapportering, städ uppgifter och sätta fram frukosten till våra gäster. Du är en viktig del av teamet på hotellet och ser till att våra gäster blir personligt bemötta och får bästa möjliga service under nattid.2021-06-28Sista dag att ansöka är 2021-07-02Cochleari ABPrästvägen 130263 HALMSTAD5835042