Nattreceptionist - Extra vid behov
2025-08-14
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Skellefteå
, Umeå
, Kiruna
, Örnsköldsvik
Om oss
Mitt emot Stadsparken i centrala Luleå ligger vårt anrika Stadshotell från 1903. Med ståtlig entré och vacker festsal i fransk renässansstil erbjuder vi erbjuder 159 smakfullt inredda rum, fest- och konferenslokaler samt en av Luleås mest populära gastropub, The Bishops Arms.
Om tjänsten Detta är ett perfekt jobb för dig som har en väl utvecklad känsla för förstklassig service, är en naturlig lagspelare och som gillar ordning och reda!
Arbetet i receptionen är varierande och med stort fokus på gästkontakt. Förutom traditionellt receptionsarbete som in- och utcheckning kommer du bland annat att arbeta med merförsäljning, kassahantering, fakturering, bokning av rum, svara på mail och i telefon, vara våra gäster behjälplig med allehanda service samt att säkerställa att lobby och reception håller hög standard och alltid upplevs som välkomnande.
Receptionen har en viktig roll i att vara spindeln i nätet för att säkerställa ett fint flöde mellan avdelningarna och skapa en högklassig gästupplevelse.
På vårt hotell är vi oerhört noga med att alltid hjälpas åt. Det innebär en prestigelös miljö där vi håller fokus på gästen, lösningar och samarbete. Dina arbetsuppgifter är i första hand att tillsammans med teamet skapa den bästa upplevelsen för gästen.
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta i vår bransch för att du brinner för att ge alla gäster den bästa upplevelsen. Vi ser att du har en outtröttlig förmåga att bemöta varje gäst lika professionellt och varmt och som behåller fokus och glädjen även under högt tempo.
Du bör ha erfarenhet av tidigare lindande arbete. Ett stort plus är om du har kunskaper i bokningssystemet Infor HMS. Vi tror dock att man kan lära sig allt om man har rätt inställning och personlighet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är en förutsättning, ytterligare språk är meriterade.
För att bli framgångsrik i rollen som receptionist hos oss, behöver du vara nyfiken, modig och engagerad i ditt arbete.
Vi erbjuder
Avtalsenlig lön
Personalförmåner som t.ex. personalpriser inom Elite Hotels
En utpräglad företagskultur
Teamaktiviteter och utbildning
Goda karriärmöjligheter
Praktikaliteter:
Arbetstider: cirka 22.00-07.00, vardagar och helger
Omfattning: Timanställning
Start: Omgående
Lön: Enligt kollektivavtal
För frågor om tjänsten: Ali Valizadeh, Receptionschef (receptionsansvarig@elite.se
)
Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan!
