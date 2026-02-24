Nattransportör till Personalpoolen
Region Jämtland Härjedalen, Personalpool hälso- och sjukvård
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Personalpool hälso- och sjukvård i Östersund
I Jämtlands län med sina 128 000 invånare står livskvalitén i fokus. Här samsas fridfull ro i en nära och storslagen natur med brokig stadspuls och rikt kulturutbud. Här finns möjlighet till en trivsam boendemiljö och en upplevelsefylld fritid.
Östersunds sjukhus är ett komplett och välutrustat akutsjukhus med hög kompetens både vad gäller medicinska specialiteter och omvårdnad. Sjukhuset med 2500 medarbetare är det enda i länet, det är en fördel eftersom det möjliggör en närhet mellan de olika specialiteterna. En närhet som kommer patienterna till del.
Nu utökar vi Personalpoolen, en enhet som tillhandahåller gemensamma personalresurser främst inom områdena kirurgi, medicin och ortopedi på Östersunds sjukhus.
Om Dig
Har du erfarenhet av vård, har viljan och drivet att möta nya utmaningar varje dag och känner att din insats är viktig?
Här får du möjlighet att utvecklas inom din roll som vårdbiträde samt att bygga vidare i ett spännande uppdrag hos oss.
Vi ställer krav på att du har erfarenhet av vårdarbete och Din förmåga att anpassa dig till nya arbetsuppgifter och situationer.
Vi jobbar hela tiden strukturerat med förbättringar och vår ambition är alltid att arbeta med kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som medarbetare i personalpoolen träffar du patienter inom områdena medicin, kirurgi och ortopedi. Du utgår från akutmottagningen och jobbar i ett nära samarbete mellan främst akuten och röntgen. Du arbetsleds av tjänstgörande ledningssköterska.
Uppdraget innebär att:
Transportera patienter från akutmottagningen till sjukhusets vårdavdelningar.
Transportera patienter mellan akutmottagningen och röntgenavdelningen samt att medverka vid röntgenundersökningar.
Se till att bårar återförs till akutmottagningen rengjorda och renbäddade.
Lämna prover till Lab från akutmottagningen
Arbetstiden är förlagd mellan 21.00 - 03.00 vilket ger möjligheter till att t.ex. studera dagtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av vårdarbete från sjukhus eller annan verksamhet där vård är en del av arbetet.
Du ser det som en självklarhet att arbeta i team och att bidra till Region Jämtland Härjedalen som helhet. du tror på utveckling och vårdens möjligheter. Att arbeta personcentrerat med patienten i fokus är naturligt för dig.
Som person är du lyhörd, flexibel, social och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga och tycker det är roligt med förändringar.
Du delar region JHs värdegrund.
ÖVRIGT
Tillsättning kommer ske löpande under annonseringstiden så ansök redan idag!
Välkommen med din ansökan! Vi kommer att hantera ansökningarna löpande under ansökningstiden.
Om du inte kommer från Östersund, har Region Jämtland Härjedalen möjlighet att hjälpa till med bostad. Ytterligare information via vår hemsida.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande, ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
