Nattpatrullen söker Undersköterskor
2026-02-23
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Nu söker vår nattpatrull personal inför sommaren! Är du utbildad undersköterska och gillar att jobba natt, i ett omväxlande arbete? Då kan den här tjänsten vara något för dig.
Stöd i ordinärt boende är ett område inom avdelning för Äldre och funktionshinder med uppgift att utföra stöd- och hjälpinsatser till äldre personer. Enheter som ingår inom Stöd i ordinärt boende är hemtjänst, natt- och larmpatrull, trygg hemgång och ett demensteam. Vi har ca 600 anställda undersköterskor och vårdbiträden. Gemensamt arbetar vi för att ge våra kunder den bästa omsorg och service.
Nattpatrullen utför insatser för brukare både över och under 65 år med Natthjälp eller digital tillsyn som biståndsbedömd insats. I arbetet ingår allt från enkla fysiska eller digitala tillsynsbesök till mer omfattande omvårdnadsbehov. Nattpatrullen har inte medicinskt ansvar utan det sköts av andra utförare. Vi har 17 medarbetare som ställer upp för varandra, en gruppledare och Enhetschef. Vi utgår från Jakobsbergs centrum och arbetet sker i hela Järfälla kommun!
Vi söker nu flera undersköterskor med körkort som vill arbeta tillsammans med oss i teamet på nattpatrullen!Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Nattpatrullen ger hjälp till personer efter ett planeringsschema som innehåller de insatser som personen fått beviljade. Kontinuitet är viktigt så att brukarna känner sig trygga i när och av vem insatserna utförs. Då arbetet utförs i brukarens hem är det viktigt att kunna anpassa sig därefter med flexibilitet i både professionellt bemötande och stor lyhördhet för dagsform hos våra brukare. I ditt uppdrag ingår att vara Fast omsorgskontakt där du ansvarar bl.a. genomförandeplaner i samarbete med dina kollegor i teamet du arbetar i. Du kommer även ha andra administrativa arbetsuppgifter som löpande social dokumentation, överlämning till andra hemtjänstutförare, samarbete med Larmpatrull mm. Rökning och husdjur kan förekomma hos en del brukare.
Nattpatrullen har fem bilteam igång varje natt och ni arbetar alltid två och två ute hos brukare, förutom två ensambemannade bilar där man arbetar ensam (enstaka besök är dubbelbemannade där de ensambemannade bilarna möts upp hos brukaren). Samarbete med lösningsfokus och god kommunikation i arbetslaget med kollegor är en viktig aspekt för vår verksamhet. Nattpatrullen delar lokal med Larmpatrullen nattetid och samverkan mellan grupperna är viktigt.
Vi arbetar på ett rullande åttaveckorsschema med arbete varannan helg. Arbetstiden är klockan 21:30-07:00. Du förväntas även delta i att utveckla verksamheten genom att rapportera avvikelser och vara en god medarbetare med ett professionellt bemötande i alla kontaktytor. Vi har APT en gång per månad. Ni arbetar tillsammans i teamet utifrån gemensamt satta mål, utifrån rutiner och lagar och regler för brukarnas trygghet! Nattpatrullen är en kommunikationsintensiv enhet som kräver självledarskap och att du är van att arbeta med transparens och följsamhet för regler och rutiner.
Nattpatrullen är stjärnmärkt enligt demenscentrum, och medarbetarna är utbildade i MHFA (första hjälpare vid psykisk ohälsa). Vi arbetar bl.a. med Lifecare Mobil Omsorg och Lifecare utförare.Kvalifikationer
För att passa i denna tjänst behöver du ha:
• Undersköterskeutbildning med skyddad titel utfärdad enligt Socialstyrelsens rutiner
• B-körkort med dokumenterad vana att framföra tjänstebil lagligt och agera som god representant för kommunen
• Minst 2 års erfarenhet av hemtjänst. Erfarenhet från SÄBO/LSS/Psykiatri är meriterande.
• Vana av nattarbete
• Goda datorkunskaper är meriterande då stor del av kommunikationen internt sker digitalt (via sekretessmail)
• Erfarenhet av Social dokumentation och skriva genomförandeplaner, samt kunskaper om IBIC
• Mycket goda kunskaper i svenska både tal och skrift
Vi ser det som en merit om du har erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt (främst demenssjukdom) eller psykisk ohälsa.
Vi söker dig som person är lugn, stresstålig och flexibel. Du ska ha empatisk förmåga, social kompetens, god samarbetsförmåga och mycket god svenska i tal och skrift. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan fatta snabba beslut i enlighet med enhetens ramar och rutiner. Du bemöter brukare och medarbetare med respekt och professionalitet och känner till och arbetar enligt den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde så behärskar du det finska språket är det meriterande.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Vi tar emot alla ansökningar via Visma Recruit för att hålla alla dokument samlade på ett ställe. Vi tar gärna emot frågor, men ej ansökningar, via mail. Tillsättning av tjänst kan ske innan avslutad annonsering!
Vid anställning kontrollerar vi medborgarskap/uppehållstillstånd/arbetstillstånd samt referenser.
