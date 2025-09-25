Nattpatrullen söker nya kollegor!
2025-09-25
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.
Vill du göra skillnad och skapa trygghet i andra människors liv? Är du en engagerad medarbetare och dessutom en riktig nattuggla så kan du vara personen vi söker!
Att arbeta som undersköterska i Nattpatrullen innebär ett spännande och mycket varierat hemtjänstuppdrag. Nattpatrullen har uppdrag i hela kommunen, både med planerade insatser och att besvara inkommande trygghetslarm. Vår målsättning med hemtjänstens arbete är att tillsammans skapa förutsättningar för personer att leva ett så självständigt liv som möjligt i deras egen hemmiljö. Exempel på arbetsuppgifter inom Nattpatrullen är personlig omvårdnad, medicindelegering och att besvara inkommande larm. Hos oss erbjuds du ett aktivt, självständigt och varierande arbete där du gör stor skillnad. Du kommer att möta många olika människor varje natt och bidra till deras livskvalitet.
Nattpatrullen utför hemtjänstinsatser nattetid samtliga dagar på året, arbetstiden är 21:15-7:15. I Nattpatrullen förekommer det både ensamarbete som kräver att du är som person är självständig och flexibel, men även arbete tillsammans med teamet som kräver samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska, gärna med tidigare erfarenhet inom äldreomsorgen
• har B-körkort
• är van att köra bil nattetid, även kunna köra i mörker och vinterväglag
Som person är du lugn, stresstålig, kommunikativ och samarbetar bra med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Vi lägger stor vikt vid att du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy.
Intervjuer kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
