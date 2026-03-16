Nattpatrullen i Nacka kommun söker sommarvikarier
2026-03-16
Är du en ansvarsfull och lyhörd person med erfarenhet av omvårdnadsinsatser och har körkort? Letar du efter ett roligt och givande sommarjobb nattetid är du får möjlighet att ge de äldre i Nacka kommun en tryggare tillvaro? Sök då tjänsten på en gång.
Ditt uppdrag
Nattpatrullen utför hemtjänstinsatser hos kund i enskilt hem nattetid kl 22:15-07:30. Du arbetar i team med kollegor och det är oerhört viktigt att ha med sig att det är kundens önskemål och behov som styr ert arbete. Nattpatrullen svarar också på inkommande larm från Nackas kunder nattetid och då arbetar du alltid i par, vilket innebär att du är även ska vara ett stöd till din kollega när oförutsedda omvårdnadssituationer uppstår. Det kan krävas ett korrekt och snabbt agerande, du måste därmed vara trygg i din roll och kunna behålla ett lugn.
Vi är en bilburen hemtjänst och samtliga bilar är utrustade med GPS och utgår från Sofiero Seniorcenter i Björknäs. Kundens behov är alltid utgångspunkten för insatserna och vanliga arbetsuppgifter är omvårdnad, tillsyn samt besvara larm. Dokumentation ingår även som en viktig del i ditt arbete. Läs gärna mer om vårt uppdrag https://www.nacka.se/omsorg-stod/senior/hjalp-i-hemmet/hemtjanst/trygghetslarm/.
För denna tjänst krävs att du har:
- Är minst 18 år
- Har erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg
- Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Har B-körkort (manuellt) och mycket god körvana i alla vägunderlag samt mörker
- Har lätt för att hantera tekniska hjälpmedel
Det är meriterande om du även har:
- Pågående eller avslutad utbildning inom vår och omsorg
- Dokumentionats-, dator och systemvana
- Behärskar andra språk än svenska.
- Erfarenhet av demenspatienter
Dina personliga kompetenser
- Serviceinriktad
- Agera pålitlig och etiskt
- Självgående
- God samarbetsförmåga
- Planera och leverera
Utdrag från Polisens belastningsregister
För den här tjänsten behöver du beställa ett utdrag från Polisens belastningsregister, blankett Arbete i hemmet med äldre och personen med funktionsnedsättning. Den beställer du enklast https://nacka.varbi.com/center/tool/position/914203/edit/tab:2/Inför
detta möte bör du beställa ett utdrag från Polisens belastningsregister, blankett Arbete i hemmet med äldre och personen med funktionsnedsättning Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten. Den beställer du enklast ut digitalt och kan uppvisa den vid intervjutillfället.och begär ut den digitalt så kan du uppvisa den vid intervjutillfället.
Vi erbjuder
Som sommarvikarie på natt- och larmpatrullen är du anställd av Stab kompetensförsörjning som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat. Du kan erbjudas möjlighet att arbeta som timvikarie innan och efter ditt sommarvikariat. I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Vill du bli en del av Nacka kommun? Skicka gärna in din ansökan redan idag. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Rekryteringsprocessen består av intervju och referenstagning. I denna rekryteringsprocess har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan för denna roll kommer vi därför endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med din ansökan. Det är viktigt att du har ett CV som tydligt beskriver arbetsperiod och dina arbetsuppgifter.
Vi ser fram emot din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Fast lön, tim eller månadslön, enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice,Natt- och larmpatrull Kontakt
Mithoo Theander, rekryteringsspecialist +4687188705
9800765