Nattmekaniker
Vida Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Eksjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Eksjö
2026-07-01
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Vilka är vi?
Vida Bruza ingår i Vida-gruppen, en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är cirka 1 800 medarbetare och har 27 produktionsanläggningar runt om i Sverige. Hos oss arbetar du i en stabil industriverksamhet där underhåll och produktion är nära kopplade till varandra och där mekanikerns arbete har stor betydelse för resultatet varje dag.
På Vida Bruza finns korta beslutsvägar och en praktisk vardag där vi hjälps åt. Vi söker inte någon som bara vill "gå på schema", utan dig som vill använda din erfarenhet, ta ansvar och vara med och utveckla ett underhållsarbete som gör verklig skillnad i produktionen.
Sågverksindustrin är teknisk, automatiserad och utvecklas snabbt. Det innebär att vi behöver duktiga mekaniker som förstår maskiner, ser samband och vill arbeta nära produktionen för att skapa en trygg och effektiv drift.
Vi erbjuder en roll där din kompetens tas tillvara och där du får möjlighet att påverka arbetssätt, förbättringar och den tekniska utvecklingen i anläggningen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll som mekaniker och har tidigare erfarenhet av industriellt underhåll. Du behöver vara praktiskt lagd, noggrann och van att arbeta lösningsorienterat även när tempot är högt och inte vara rädd att ta i om så behövs.
Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av underhåll, felsökning och reparation av maskiner inom tung tillverkande industri eller processindustri. Arbetet består av förebyggande underhåll och akuta åtgärder, byte av komponenter, reparationer samt vissa arbeten i egen verkstad. Det systematiska underhållsarbetet dokumenteras löpande i vårt underhållssystem.
Personliga egenskaper värderas högt. Vi ser att du är en ansvarstagande och prestigelös person som har lätt att samarbeta med kollegor, både på underhåll och produktion. För oss är det viktigt att du vill bidra till ordning och reda, säkra arbetssätt, ständiga förbättringar och bidrar till en positiv atmosfär.
B-körkort är ett krav. Du behöver även behärska svenska i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av tyngre industri, förebyggande underhåll, Heta arbeten och truckkort.Kvalifikationer
Vad innebär rollen?
Vi söker en erfaren mekaniker som vill arbeta nära produktionen och bidra till hög tillgänglighet i vårt sågverk i Hjältevad. Som nattmekaniker blir du en viktig del av vårt underhållsteam och du kommer arbeta både med förebyggande och avhjälpande underhåll. Arbetet omfattar bland annat felsökning, reparationer, smörjning, mekaniska förbättringar samt översyn av maskiner och utrustning.
Rollen passar dig som söker ett självständigt arbete där du får ta ansvar, prioritera och lösa praktiska problem när produktionen behöver stöd.
Tjänsten innebär ständig natt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335061". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vida Aktiebolag
(org.nr 556374-4183)
Virkesvägen 1 (visa karta
)
575 98 HJÄLTEVAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vida Ab, Vida Bruza Kontakt
Underhållschef
Tobias Jonsson Tobias.Jonsson@vida.se 070 550 54 40 Jobbnummer
9986726