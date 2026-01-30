Nattlastare Extra/Deltid till Jönköping
2026-01-30
WeStaff Sweden är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige.
Vi söker dig som är en fena på truckkörning och vill jobba som nattlastare.
Nu söker vi dig som vill arbeta extra/deltid eller vid behov.
Vi bemannar nu upp vår mejeri-kund i Jönköping. Vill du vara delaktig i ett gäng med trevliga kollegor.
Kom och jobba med oss!
Ditt nya jobb WeStaff Sweden söker nu Nattlastare till Sveriges största mejeri. Vår kund är belägen i Jönköping. Är du en lagerarbetare/truckchaufför med hög service känsla, ordningssinne, noggrannhet och har en glad inställning på jobbet. Då är detta jobbet för dig!
Fördelaktigt är att du har arbetserfarenhet från distributions och logistikflöden, meriterande om man även hanterar har ett körkort C/CE.
Vi ser gärna att du bor i närområdet lokalt runt eller i Jönköping.
Uppdraget är väldigt attraktivt med god ersättning, vi kommer starta utbildning och schemalägga med omgående start.
Sänd in din ansökan till oss redan idag.
Arbetsuppgifter Du kommer att lasta mejeriprodukter på lastbilar och släp.
Arbetet består av lastning, lossning av mejeriprodukter, vanligtvis i burar men det förekommer även pall och backar. Det är viktigt att du trivs med att ha kontakt med teamet av kollegor, och har en positiv energi och inställning till jobbet.
Det förekommer tunga lyft under dagarna, god fysik är därför fördelaktigt att ha.
Deltid/extra/vid behov
Arbetstider: måndag-söndag 20:30-05:30
Omgående start, enligt överenskommelse
Företaget har kollektivavtal Livs. Publiceringsdatum2026-01-30Kravprofil för detta jobb
Truckkort A meriterande (B)
Svenska i tal & skrift
God samarbetsförmåga gentemot kollegor
Vara tillgänglig för en utbildningsdag kvällstid
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden erbjuder vi dig en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom transport.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag.
WeStaff Sweden erbjuder en mängd olika tjänster i Sverige. Kom och jobba med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7146133-1816780". Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Hotellplan (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9714924