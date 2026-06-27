Nattlastare
Mml Transport AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-27
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Hej,
Vill du ha ett välbetalt nattjobb med kollektivavtal? Då kan det här vara tjänsten för dig!
MML Transport AB, delägare i Göteborgs Lastbilscentral (GLC), söker en noggrann och ansvarstagande nattlastare.Publiceringsdatum2026-06-27Dina arbetsuppgifter
Lastning av ett ekipage
Hämta Ekipaget från P platsen backa till port, lasta mellan 70-90 pallar, tanka upp ekipaget och parkera på P platsen.
Arbetstid
Kl. 23.00–03.00, Söndag–fredag.
Vi söker dig som
Jobbat tidigare som lastbilschaufför
Jobbat tidigare med balkning och lastning
Är noggrann och tar ansvar för ditt arbete.
Har erfarenhet av truckkörning och godshantering (meriterande).
Har förståelse för lastsäkring och säkerhet.
Trivs med att arbeta självständigt under natten.
Vi erbjuder
Kollektivavtal.
Konkurrenskraftig lön med välbetalda nattimmar.
En trygg anställning i ett stabilt företag.
Ett självständigt arbete med stort eget ansvar.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: dilman.garib@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mml Transport AB
(org.nr 559249-5153)
Gårdstens Industriväg 6 (visa karta
)
424 39 ANGERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GLC Jobbnummer
9982107