Nattis Comfort Hotel Helsingborg- Extra personal - Nordic Choice Commercial Services AB - Receptionistjobb i Helsingborg

Nordic Choice Commercial Services AB / Receptionistjobb / Helsingborg2021-04-10We're Comfort Hotel® - a hotel chain that promise to give our guests what they need, and skip the unnecessary. We have great locations, urban design and we're offering selected service, but the service we give is great. We aim to be easy & likeable. As in easy on the wallet, with easy access and last but definitely not least - easy on the planet.COMFORT HOTEL Helsingborg - PÅ JAKT EFTER EN NATTRECEPTIONISTComfort Hotel® är en hotellkedja som lovar att ge våra gäster det de behöver, men vi skippar det onödiga. Och på Comfort Hotel Helsingborg införlivar vi allt som är viktigt för oss - miljöfokus, perfekt läge, sociala ytor att trivas på. Allt till en blygsam prislapp.Vi har ambitionen att bli stans skönaste hotell. Ytorna är designade för att ge utrymme för mer än bara hotellboende. Här vill vi samla entreprenörer, startups, frilansare, gäster och locals.Nu anställer vi en nattis som kan hoppa in med kortvarsel och jobba extra. Du gillar att vara vaken när andra sover.Du är professionell och personlig i ditt bemötande med gäster och kollegor. Din främsta uppgift är att ta hand om hotellet och våra gäster om natten. Av den anledningen söker vi en person som är självgående och trygg.Du ansvarar för brandsäkerheten på hotellet under natten. Du kör roddar barception,städar och roddar vår frukostSamt ser till att gästerna trivs. Allt utan att gäspa.Krav på tjänsten är att du kan vårt boknings system Cenium. Ange om du kan systemet överst i din ansökan. Ansökan som ej uppfyller detta kravet kommer ej behandlas.Känner du att att det här jobbet passar dig perfekt? I så fall tycker vi att du ska skicka in din ansökan via workbusterlänken allternativt skicka ett mail till robin.bengtsson@choice.se Tjänsten startar: omgåendeVaraktighet, arbetstid2021-04-10Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-28Nordic Choice Commercial Services AB5683380