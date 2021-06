Nättekniker - Framtiden i Sverige AB - Elektronikjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Malmö2021-06-28Är du en nyfiken person som värdesätter samarbete? Vill du arbeta i ett stort och spännande projekt på ett välkänt energibolag? Då är detta tjänsten för dig! Urval sker löpande så missa inte din chans, skicka in din ansökan redan idag!DINA ARBETSUPPGIFTERSom elnätstekniker hos vår kund kommer du att få möjlighet att arbeta med ny teknik i ett stort och spännande projekt där vår kund ska byta ut en miljon elmätare fram till 2025. Du kommer att jobba inhouse där dina främsta arbetsuppgifter innefattar:Hantering av felkoder som kommer in från fältetAnsvara för dialogen med installatörer och kunderSkapa arbetsordrar till ovan nämnda projektSkapa arbetsordrar till externa installationsfirmor runt om i landetOM FÖRETAGETVår kund är ett internationellt energibolag som levererar el, värme och smarta energilösningar till ungefär en miljon privat- och företagskunder runt om i Sverige.Mer Information om företaget kommer du att få vid en eventuell intervju!DIN PROFILVi tror att du som person trivs i en föränderlig miljö där du enkelt kan vara flexibel i ditt sätt att arbeta på. Vidare är du en nyfiken person som hela tiden vill utvecklas. Du trivs bäst med att arbeta tillsammans med andra och har lätt för att kommunicera med såväl kunder som kollegor.Skallkrav i tjänsten:Utbildning inom el eller motsvarande arbetslivserfarenhetSvenska i tal och skriftOM OSSSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.VILLKORStartdatum: OmgåendePlaceringsort: MalmöArbetstider: 08.00 - 17.00Omfattning: HeltidVi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan sista ansökningsdatum.Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning 40 Timmar2021-06-28Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-28Framtiden i Sverige AB5835041