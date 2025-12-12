Nattdistributör på lördagar sökes till Norrtälje
Nu söker vi dig som vill jobba som nattdistributör i Norrtälje! Trivs du med fysiskt tungt arbete och att arbeta utomhus i olika väder? Är du ansvarsfull, noggrann och föredrar att arbeta på natten? Då är du kanske rätt person för oss.Som nattdistributör har du en mycket viktig roll och ansvarar för att dela ut morgontidningar, e-handelspaket och andra försändelser till mottagare i alla typer av boenden och företag inom utlovad tid. Arbetet är fysiskt krävande och vi har stora områden där distribution bland annat sker i trapphus utan hiss. Du arbetar inom ett tilldelat område den specifika natten.Om tjänsten:
- Anställningsform: Prov-/tillsvidareanställning.
- Distrikt: 8214061+8214161
- DC (arbetsplatsen): Baldersgatan 24 i Norrtälje
- Schema & arbetstid: Lördagar (start fredagskväll), 23:15 - 04:40
- Sysselsättningsgrad: 13,54%
- Start: Enligt överenskommelse.
- Fordon/hjälpmedel: Distributionen sker med 4-hjulig paxster (elmoped)Timlön enligt kollektivavtal med ingångslön på 162,51 kr/h och ett OB mellan 11-22 kr/h.
Du måste även ha möjlighet att stanna vid oförutsedd händelse, som senast till 07.30 på vardagar och 08.30 på helger.
Tillsättning sker med hänsyn till LAS, förturs- och företrädesrätt.
Startdatum enligt överenskommelse.
Svenskt eller EU-körkort med B-behörighet
Vi är Bonway
Genom sammanslagningen av fyra distributionsbolag har Bonway blivit Sveriges största utbärningsbolag, med huvudkontor i Malmö och som en del av Bonnier News.
Vi distribuerar tidningar och paket främst under natten, nästan alla dagar i veckan. Som en ledande aktör inom logistik har vi en stark position inom last-mile distribution och rikstäckande logistik. Med över 150 års erfarenhet av tidningsdistribution har vi framgångsrikt expanderat vår verksamhet till paketdistribution, ett område som växer snabbt.
Vi har ett framgångsrikt partnerskap med Early Bird, en ledande aktör inom paketleveranser i Sverige.
På Bonway är vi engagerade i hållbara logistik- och distributionslösningar och arbetar mot att bli helt utsläppsfria. Jämlikhet och inkludering är grundläggande värderingar för oss, och vi strävar efter att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Vi välkomnar mångfald och arbetar tillsammans för att bidra till ett mer inkluderande samhälle.
Bonways absolut främsta tillgång är våra 1 600 medarbetare! Vi hälsar dig välkommen att bli en del av vårt team. Ersättning
