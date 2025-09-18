Nattassistent sökes till härlig tjej i Åkersberga
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Österåker
2025-09-18
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Österåker
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vi söker en glad och engagerad personlig assistent med glimten i ögat som vill arbeta hos vår dotter som är 22 år och som bor i ett kollektiv i Söra, Åkersberga. Vår dotter har en flerfunktionsnedsättning med stor andningsproblematik vilket innebär att hon alltid behöver två assistenter vid sin sida.
Passen är idag fördelade på dag, em./kväll och vaken natt och vi söker nu en vikarierande nattassistent på schemarad.
Dina arbetsuppgifter under natten är bland annat att övervaka andning och vidta andningsförebyggande åtgärder med hjälp av andningstekniska hjälpmedel, inhalationer med mera. Detta ställer höga krav på noggrannhet, ansvar och fingertoppskänsla. Du är vaken hela natten. Du arbetar ofta dubbelt men behöver också kunna ta hela ansvaret själv om din kollega är sjuk.
Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent hos någon med flerfunktionsnedsättning, personlig lämplighet, samarbetsförmåga och mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift är nödvändigt för jobbet.
Du får lång introduktion och genomgång innan du arbetar själv. Introduktionen sker både dag, kväll och natt.
Tjänsten: Vikariat ca. 50% på schemarad med chans till extrapass
Arbetstid: Schemapassen är förlagda på vardagsnätter och tiderna är ca 22-08:30 (viss variation förekommer)
Rekrytering kommer att ske löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt!
Att arbeta på God Assistans innebär:
• God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
• Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
• Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR.
Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9515831