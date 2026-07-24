Nattassistent sökes - ca 75 %
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-07-24
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vi söker en trygg och engagerad personlig assistent för en vaken nattjänst på cirka 75 %, med arbete varannan helg (endast söndag natt.
Du arbetar med en vuxen man som lever med en förvärvad hjärnskada efter en ridolycka. Arbetet är förlagt till Furuboda folkhögskola under den tid kunden vistas där. Kunden har ett stort intresse för naturvetenskap och musik.
Vi söker dig som är ansvarstagande, har god fysik för att kunna hjälpa till vid förflyttningar och behärskar svenska i tal och skrift. Personlig lämplighet är viktigast, och vi välkomnar sökande i alla åldrar och av alla kön.Kvalifikationer
Körkort för manuell bil.
Tillgång till egen bil.
God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av sondmatning, hostmaskin eller arbete med personer med förvärvad hjärnskada.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Furuboda Assistans Kontakt
Caroline Dahlberg caroline.dahlberg@furuboda.se Jobbnummer
10010891