Nattarbetare till godsterminal i Linköping
2026-03-04
Om tjänsten
Vi söker nu en terminalarbetare för nattjänst till vår kund i Linköping. I rollen har du ett övergripande ansvar för terminalens flöde under natten och säkerställer att allt gods hanteras korrekt och effektivt.
Tjänsten är en omgående tillsättning, nattetid och avsikt till förlängning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som terminalarbetare har du en viktig ansvarsroll i driften. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Ansvar för terminalens drift under natten
• Säkerställa att gods kommer in och ut enligt plan
• Rangering och hantering av gods med truck
• In- och utleveranser
• Kontakt och samordning med chaufförer
• Arbeta i och hantera olika system kopplade till gods- och flödeshantering
• Säkerställa ordning, struktur och ett effektivt arbetsflöde
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och trivs med att arbeta självständigt under nattid. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och är bekväm med att ta egna initiativ.Kvalifikationer
B-körkort
Truckkort
God systemvana
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av terminalarbete, rangering eller gods- och logistikflöden
Erfarenhet av in- och utleveranser
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill ta ansvar och bidra till att terminalverksamheten fungerar smidigt och effektivt.
Välkommen in med din ansökan!
Om verksamheten
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Fast l?n
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5978". Omfattning
Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Emma Kovacevic emma.kovacevic@uniflex.se Jobbnummer
9777265