Natt/kvällssjuksköterska, hälso- och sjukvård

2026-02-13
Välkommen till oss!
Välkommen till oss!

I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Vi erbjuder kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer med omfattande omsorgsbehov i ordinärt och särskilt boende.
Under natten ansvarar vi för sjuksköterskeåtgärder på flera enheter, med fokus på trygg, säker och personcentrerad vård. Nu söker vi dig som vill arbeta med stort ansvar, variation och självständighet - och som kan bidra till att våra invånare får en trygg natt, med tillgång till medicinsk kompetens.
I tjänsten ingår ett antal kvällspass, som du gör tillsammans med annan kollegaDina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård kommer du att:
- Ansvara för akuta och planerade HSL-insatser under natten inom både särskilt boende och ordinärt boende.
- Göra självständiga bedömningar, och prioritera inkommande uppdrag.
- Handha medicintekniska moment.
- Samarbeta med nattens omsorgspersonal och vara deras medicinska stöd.
- Dokumentera i enlighet med gällande lagar, riktlinjer och kommunens system.
- Vid behov samverka med exempelvis 1177, jourläkare eller ambulans.
- Bidra till trygghet och kontinuitet för brukare och patienter under natten.Kvalifikationer
- Legitimerad sjuksköterska.
- Erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård.
- Förmåga att arbeta självständigt och fatta välgrundade beslut.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
- B-körkort
Meriterande:
- Erfarenhet av avancerad omvårdnad inom kommunal hälso- och sjukvård.
- Vana av arbete med multisjuka äldre och palliativ vård.
- Erfarenhet av nattarbete.
- Kunskap i kommunens journalsystem, LifeCare.Anställningsvillkor
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under rekryteringsprocessen.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen.
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvård Kontakt
Alexandra Strandberg 0533-681693 Jobbnummer
