Nätplanerare till framtidens energisystem
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2026-07-24
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Vill du vara med och möjliggöra den gröna omställningen på riktigt? Nu söker vi dig som vill ha en nyckelroll i arbetet med att utveckla framtidens elnät i norra Sverige. Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan teknik, analys och samarbete, och som vill arbeta med frågor som faktiskt påverkar samhällets elektrifiering. Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vår kund är en central aktör inom energiomställningen och arbetar med att utveckla ett robust och framtidssäkrat elnät i Sverige. I regionnätet i norra Sverige hanteras ett snabbt växande inflöde av projekt, allt från stora sol- och vindkraftparker, industrisatsningar, datacenter samt batterilager. Samtidigt krävs långsiktig planering av reinvesteringar i befintlig infrastruktur för att säkerställa kapacitet och driftsäkerhet över tid.
Som nätplanerare blir du en central del i arbetet med att forma framtidens regionnät i Norrland. Du arbetar i en högkompetent grupp där du självständigt driver egna projekt, utredningar och simuleringar för att säkerställa nätets kapacitet och tillgänglighet vid nya kundanslutningar.
Du erbjuds
En nyckelroll i ett samhällsviktigt uppdrag där du bidrar till att möjliggöra energiomställningen
Att arbeta i en tekniskt avancerad miljö där dina analyser och beräkningar direkt påverkar utvecklingen av framtidens elnät
Goda möjligheter att påverka arbetssätt och utveckling, i en organisation som värdesätter förbättring, lärande och långsiktighetDina arbetsuppgifter
Som nätplanerare arbetar du med att analysera, utreda och möjliggöra anslutningar till regionnätet i norra Sverige. Du blir en viktig del i arbetet med att säkerställa att elnätet klarar både dagens och framtidens behov.
Du kommer bland annat att:
Utreda och analysera nya kundanslutningar, allt från stora sol- och vindparker och batterilager till industrikunder och kommunala verksamheter
Genomföra tekniska beräkningar och nätanalyser för att förstå påverkan på elnätet
Ta fram tekniska lösningsförslag och rapporter i dialog med interna funktioner som drift, systemplanering och kraftsystemanalys
Arbeta med reinvesteringsfrågor i befintligt nät för att säkerställa långsiktig kapacitet
Vara med och utveckla arbetssätt och verktyg i en miljö där förbättring, automatisering och nya idéer är en naturlig del av vardagen
Vi söker dig som
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom elkraft, energi, teknisk fysik, matematik, statistik, dataanalys eller liknande
Har en god analytisk förmåga och intresse för tekniska beräkningar och simuleringar
Ett stort intresse för elsystem och teknik
Har goda kunskaper i svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av simuleringsverktyget PSS/E
Har tidigare erfarenhet kopplat till regionnätets uppbyggnad, nätplanering, felbortkoppling eller driftplanering
Kunskaper inom matematik, statistik eller dataanalys
Kunskaper inom programmering i Python
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande
Ordningssam
Målmedveten
Intellektuellt nyfiken
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VA6QQ3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10011207