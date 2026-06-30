Nätkraft Borås söker Arbetsmiljöingenjör
Capus AB / Arbetsmiljöjobb / Borås Visa alla arbetsmiljöjobb i Borås
2026-06-30
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capus AB i Borås
, Ale
, Göteborg
, Essunga
, Varberg
eller i hela Sverige
Gör skillnad med oss varje dag!
Nätkraft Borås är ett kommunalt bolag med cirka 85 anställda. Sedan 1894 har vi varit med och utvecklat förbindelserna som driver Borås framåt. Det vi gör kanske inte alltid syns, men det är då det fungerar som bäst.
Vi ger Borås trygg tillgång till kraft, kommunikation och tjänster, som skapar möjligheter och förenklar livet för alla som lever och verkar här. Varje dag gör vi skillnad i Boråsarnas vardag.
Vårt arbete präglas av samhällsnytta. När Borås växer och omställningen tar fart ökar efterfrågan på el och digitala lösningar och vi har nycklarna för att möta den.
Tillsammans lägger vi grunden för ett hållbart samhälle, där människor, företag och hela staden kan fortsätta utvecklas.
Hos oss är du en del av något större. Du bidrar till en ständig utveckling, vågar tänka nytt och göra skillnad varje dag. Vi tror på kraften i samarbete, på modet att utmana och viljan att förbättra.
Vår vision är enkel men stark: Hela Borås. Ständig utveckling.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra den verklig!
Vill du vara med och skapa en säker arbetsmiljö i en samhällsviktig verksamhet?
Nu söker vi en Arbetsmiljöingenjör som vill ta en central roll i att utveckla och driva vårt systematiska arbetsmiljöarbete framåt.
Det här är en nyckelroll för dig som vill kombinera teknisk kompetens med ett starkt engagemang för arbetsmiljö. Du blir vår specialist inom den fysiska och tekniska arbetsmiljön och får ett stort eget ansvar att stötta verksamheten, utveckla arbetssätt och bidra till en trygg och säker arbetsplats.
Om rollen
Som Arbetsmiljöingenjör arbetar du både operativt och strategiskt med arbetsmiljöfrågor inom våra verksamheter för elnät och stadsnät. Du är ett kvalificerat stöd till chefer och verksamheten i det dagliga arbetsmiljöarbetet och driver utvecklingen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Rollen är organiserad i avdelning stab och du rapporterar till Stabschefen. Här ingår verksamheterna ekonomi, HR, kommunikation, IT, stab, samt kundservice.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med chefer, skyddsombud, HR och verksamheten. Du arbetar självständigt och har stora möjligheter att påverka och utveckla hur arbetsmiljöarbetet bedrivs.Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Driva och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Genomföra arbetsmiljöbedömningar och riskanalyser inom den fysiska och tekniska arbetsmiljön.
Stödja och vägleda chefer i arbetsmiljöfrågor.
Utreda olyckor och tillbud samt föreslå förebyggande åtgärder.
Planera och genomföra utbildningar inom arbetsmiljöområdet.
Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljölagstiftning och följa utvecklingen inom området.
Samverka med Arbetsmiljöverket vid exempelvis inspektioner.
Bidra till ett långsiktigt, förebyggande och utvecklingsinriktat arbetsmiljöarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för arbetsmiljö och som vill bidra till en säker och hållbar arbetsplats. Du trivs med att arbeta både nära verksamheten och med strategiska utvecklingsfrågor. Du är självgående, tar initiativ och har lätt för att skapa förtroende och bygga goda samarbeten.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Strukturerad och metodisk.
Kommunikativ och pedagogisk.
Självständig och initiativtagande.
Utvecklingsorienterad och lösningsfokuserad.
Prestigelös med en god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom arbetsmiljö eller motsvarande kompetens.
Erfarenhet av riskanalyser och orsaksutredningar
Några års erfarenhet från en liknande roll.
God kunskap om arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Erfarenhet av att självständigt driva arbetsmiljöfrågor.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har en teknisk bakgrund och erfarenhet från energi-, industri- eller byggbranschen.
Därför ska du välja Nätkraft Borås
Hos oss får du en nyckelroll i en samhällsviktig verksamhet där säkerhet alltid står i fokus. Du får möjlighet att påverka, utveckla och driva arbetsmiljöarbetet i en organisation som värdesätter engagemang, samarbete och ständiga förbättringar. Här blir du en del av ett företag som arbetar för en trygg och hållbar energiförsörjning samtidigt som du bidrar till en säker arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vårt fokus ligger på kompetens, potential och förmåga att bidra till vår gemensamma utveckling. Vi arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig trygga och respekterade.
Vi ser fram emot din ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 9 augusti. Du lämnar din ansökan via ansökningsformuläret på capus.se
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Johanna Wållgren på 072-660 18 68 eller johanna.wallgren@capus.se
(mailto:johanna.wallgren@capus.se
)
Tid är avsatt för intervjuer på plats i Borås den 27e, 28e och 31e augusti.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs arbetspsykologiska tester samt bakgrundskontroll.
Fackliga representanter
Ola Ståhl, Visionola.stahl@natkraftboras.se
(mailto:ola.stahl@natkraftboras.se
)
Therese Benjaminsson, Sveriges Ingenjörertherese.benjaminsson@natkraftboras.se
(mailto:therese.benjaminsson@natkraftboras.se
)
Daniel Brink, Service- och kommunikationsfacket (SEKO)daniel.brink@natkraftboras.se
(mailto:daniel.brink@natkraftboras.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capus AB
(org.nr 556659-7828), https://www.natkraftboras.se/
504 31 BORÅS Arbetsplats
Nätkraft Borås AB Kontakt
Recruitment Consultant - Public Sector
Johanna Wållgren johanna.wallgren@capus.se +46726601868 Jobbnummer
9985102