Native Android apputvecklare till Tutus Data - I nationens tjänst
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tutus är ett privatägt svenskt företag, grundat 1992 och har sedan dess utvecklat högkvalitativa nätverkskrypteringslösningar åt militär, myndigheter och företag för användning i verksamheter som kräver hög nivå på säker kommunikation. Med anledning av en ökad efterfrågan på deras produkter och att företaget växer letar de nu efter en Native Android-utvecklare med intresse för säkerhet och samhällsviktiga insatser. Spännande, eller hur? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Tutus är huvudleverantören av myndighetsgodkända och certifierade IT-säkerhetsprodukter i Sverige och de gör stadiga framsteg mot målet att bli en ledande leverantör av godkända IT-säkerhetsprodukter inte bara i Sverige utan också inom EU. Tutus erbjuder avancerade krypteringsprodukter för organisationer som tar sin säkerhet på allvar och deras utbud består av fem huvudsakliga produkt- och tjänstekategorier; nätverkssäkerhet, säker smartphone, filkryptering, säker videokonferens & säker molntjänst. Här kommer du till en rolig arbetsplats med högt i tak där engagemanget och den tekniska kompetensen är hög.
Du erbjuds
• Möjligheten att jobba med utveckling inom ett område som är viktigt för Sveriges säkerhet.
• Arbete i ett bolag som ansvarar för hela utvecklingskedjan från ax till limpa och som har full kontroll över både det som levereras och supporteras.
• Mycket goda möjligheter att utvecklas såväl i din roll som utvecklare som inom andra teknikområden på bolaget.
• Arbete i ett företag som tar din utveckling på allvar, bland annat erbjuds alla en särskild "innovation day" som del av sprintcykeln för att fokusera på områden som du vill utveckla.
• Arbete i ett företag med en marknadsledande position och många starka och stabila kunder.
• Marknadsmässig lön, bonusar och bra förmåner.
Några ord från din framtida närmsta chef
"Jag började på Tutus som Utvecklingschef för snart två år sedan. Det som lockade mig till Tutus var att Tutus är ett produktbolag som utvecklar sina egna produkter från "ax till limpa" i nära dialog med sina kunder. Det skapar fantastiska möjligheter att bidra till innovation och att få se en idé bli en verklig produkt. Att produkterna sen gör enorm nytta för viktiga verksamheter i svenskt samhälle och andra länder inom EU gör det inte mindre värdefullt. Jag började min yrkesbana som hård- och mjukvaruutvecklare för över 30 år sedan på ett produktbolag så jag viste vad jag kunde förvänta mig, och det är precis lika kul idag som det var för 35 år sedan. Nu söker vi fler medarbetare till utvecklingsavdelningen som vill vara med och göra skillnad och få se sina lösningar växa och bli till värdefulla produkter och funktioner för användarna."Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Tutus har idag flera olika utvecklingsteam varav du kommer ett tillhöra ett av dessa. Här blir du en del av ett team som utvecklar appar för säker kommunikation och informationshantering baserat på kryptering. Du kommer utveckla både mobil- och systemappar som används på särskilda mobiler och datorer som även de utvecklas av Tutus. Apparna används bland annat för kommunikation via chattar, samtal och videokonferenser, både generella och kundspecifika appar om kunden exempelvis vill använda funktionerna i en taktisk situation och kunna kommunicera på ett visst sätt. I dagsläget finns 4 andra apputvecklare och flertalet systemutvecklare och du kommer samarbeta tätt tillsammans med flera av dem. Utmaningarna i rollen kan dels vara att det är mycket att lära sig och du kommer troligtvis att jobba med områden du inte stött på innan, du behöver sätta dig in i och förstå och skapa dig en förståelse för vad som är säkerhetsbärande och inte och du jobbar i en miljö som är helt frikopplad från internet - därför tror vi det är bra om detta är utmaningar som lockar dig! Då koden behöver hållas bakom låsta dörrar och arbete med den får bara ske i säkra lokaler, därav görs allt arbete på plats på kontoret i Mörby Centrum.
Tutus jobbar bland annat med Android Studio, Kotlin och Jetpack Compose. Har du även erfarenhet av Gradle för byggautomation, Dependency Injection, Coroutines, Retrofit/OKHttp, JUnit/Espresso, MicroG, UI-design och MVVM-arkitektur är det tekniker och arbetssätt du kommer få användning av.
VI SÖKER DIG SOM
I denna rekrytering kommer vi, förutom dina tekniska kompetenser, lägga stor vikt vid dig som person. Vi söker dig som är nyfiken, kreativ och som har en bra känsla för att bygga produkter som är förvaltningsbara. Du har även en god samarbetsförmåga och är duktig på att sprida kunskap till de omkring dig och du drivs av att jobba med komplexa problemlösning där det är resultatet som räknas.
Vidare har du...
• En eftergymnasial utbildning inom datavetenskap, mjukvaruutveckling eller liknande
• Flerårig erfarenhet av apputveckling där du jobbat med hela utvecklingskedjan
• Kunskaper inom Android Studio, Kotlin och Jetpack Compose eller motsvarande tekniker
• Goda kunskaper i svenska och engelska då båda språken används i arbetet
Övrig information
• Placering: Mörby Centrum, Stockholm
• Omfattning: Heltid
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Johanna Sörell, johanna.sorell@academicwork.se
• En anställning hos Tutus Data är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras vid anställning i enlighet med 3 kap. säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Rekryteringsprocessen
• Telefonintervju med Academic Work
• Personlighets- och problemlösningstest
• Djupintervju med Academic Work
• Intervjuer med Tutus
• Säkerhetsprövning
• Referenstagning + beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
Tutus är ett privatägt svenskt företag, grundat 1992. Det råder en hög kompetens och ett brett tekniskt spektrum på bolaget och de är stolta över att ta hand om viktig infrastruktur för nationen och leverera samhällsnytta. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15112036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9453722