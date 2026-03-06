Nationell ST-plats i Orofacial medicin
Region Östergötland / Tandläkarjobb / Norrköping Visa alla tandläkarjobb i Norrköping
2026-03-06
Är du tandläkare och vill utvecklas vidare genom specialistutbildning i orofacial medicin? Vi erbjuder nu en nationell ST-tjänst inom orofacial medicin.
Välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Vi är en organisation med fokus på framtid, hållbarhet och jämlik munhälsa. Vi bedriver utvecklingsarbeten och omformar våra arbetssätt för att klara framtidens krav på tandvården, samtidigt som vi själva får en hållbar arbetsmiljö och ett yrke där vi kan utvecklas hela livet.
Vi har ett tjugotal allmäntandvårdskliniker med varierande vårdpanorama och bedriver länsövergripande specialisttandvård inom specialiteterna bettfysiologi, endodonti, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi och pedodonti. Vi arbetar aktivt med forskning i samverkan med odontologiska fakulteter och Linköpings universitet, erbjuder ST-utbildningar och arbetar med odontologisk kvalitetsutveckling.
Genom ett riktigt nära samarbete inom och mellan specialist- och allmäntandvården stöttar och lär vi av varandra i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Om du vill nå långt så finns vi bakom dig.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.
Specialiseringstjänstgöringen omfattar 3 års heltidsarbete där du arbetar under handledning på en specialistklinik. En tredjedel av utbildningen består av teoretisk undervisning i form av seminarieprogram och kurser. Övrig tid består av klinisk träning inom orofacial medicin och sidotjänstgöring i andra odontologiska specialiteter. Den teoretiska delen av utbildningen är förlagd i Linköping och den kliniska tjänstgöringen fördelas mellan Linköping och Norrköping. Utbildningen är målrelaterad med fortlöpande kunskapskontroller och avslutande examination. Målet med specialiseringstjänstgöringen är att du ska få den kompetens som krävs för specialistuppdraget. Den treåriga utbildningen ger dig en bred akademisk och klinisk helhetssyn, samt leder till goda insikter i behandling, pedagogik, vårdetik och ledarskap.
Utbildningen genomförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, HSLF-FS 2017:77. ST-platserna är nationellt finansierad av NSATS (Nationell Samordning för tandläkares specialiseringstjänstgöring).
Om dig
Du har svensk tandläkarlegitimation och minst två års allmänpraktik omräknat till heltid, inkl. både barn- och vuxentandvård. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Vidare ska du ha visat ett målinriktat intresse för specialiteten både vad gäller kompetensutveckling och tidigare klinisk tjänstgöring. Rollen som specialisttandläkare inom orofacial medicin ställer höga krav på klinisk mognad och social kompetens.
Meriterande för uppdraget är yrkeserfarenhet som allmäntandläkare upp till fem år, tjänstgöring på specialistklinik under handledning av specialist upp till ett år på heltid samt vetenskapliga meriter.
Vid tillsättning av de nationella ST-tjänsterna tillämpas alltid den nationella meritvärderingen utarbetat av Nationella Samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (NSATS).
Ansökan och anställning
Tjänsten är en nationell ST-plats med en visstidsanställning på 100 %. Utbildningen omfattar tre års heltidsarbete med planerad start hösten 2026.
I rekryteringsprocessen görs en meritvärdering enligt tillsättning av nationella ST-platser. Vi vill att din ansökan ska innehålla ett personligt brev samt en meritförteckning, där vi kan tydligt se vad du har med dig för erfarenheter och att du uppfyller de krav som ställs för att bli antagen för en ST-plats. Spara meritförteckningen och tillhörande bilagor i vårt rekryteringssystem tillsammans med din ansökan.
För kännedom planeras intervjuer att hållas 28 och 29 april i Linköping.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
