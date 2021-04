Nationell kontaktperson inom legala och finansiella frågor samt - Verket För Innovationssystem - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm

Verket För Innovationssystem / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm2021-04-06Vill du medverka till Sveriges deltagande i världens största satsning på forskning och innovation? Har du lätt för att skapa kontakter i internationella nätverk och kunskap om EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa? Då kan detta vara en tjänst för dig.VI ERBJUDERVi erbjuder en spännande och omväxlande tjänst där du får vara med och bidra till svenska framgångar och innovationskraft i ett globalt perspektiv. Vinnovas mission är att öppna upp för innovation som gör skillnad.Avdelningen Internationellt samarbete består idag av trettio engagerade experter på internationalisering. Vi söker dig som vill bli en del av vårt team i en roll som nationell kontaktperson (NCP) med fokus på legala och finansiella frågor samt mobilitet.Här får du chansen att ta del av den senaste utvecklingen samtidigt som du breddar din kompetens och ditt nätverk. Organisationskulturen präglas av många spännande kontakter och samarbeten, ett inkluderande ledarskap, grundade värderingar, förtroende och frihet under ansvar.ROLLBESKRIVNINGI ditt uppdrag kommer du att stötta svenska deltagare i programmet Horisont Europa, med särskilt fokus på legala och finansiella frågor.Du kommer också att stötta det svenska deltagandet inom mobilitet- och transportområdet genom att informera om EU:s erbjudanden (utlysningar). Det innebär att du har tät kontakt med de sökande i det svenska innovations- och forskarsamhället, ofta genom universitetens och institutens forskarservice och via det svenska supportkontor som stöttar små och medelstora företags (SMF:s) deltagande i programmet.Du förklarar för målgrupperna hur en ansökan går till och informerar om regelverken kring programmet. Det gör du till exempel genom att hålla digitala informationsmöten, kurser och workshoppar där du kan nå dem som vill söka bidrag inom programmet.Du kommer att representera Vinnova i olika forum och medverka i planeringen och genomförandet av olika arrangemang. Allt arbete utförs i nära samarbete med de andra nationella kontaktpersonerna och du deltar på enhets- och avdelningsmöten och i andra interna grupperingar. Du bidrar med idéer som kan förbättra verksamheten. I rollen kan det också ingå handläggning av innovationsprojekt i våra nationella satsningar.2021-04-06UTBILDNING: Relevant akademisk utbildning.ERFARENHET: Minst tre års forskarerfarenhet eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet.KUNSKAPER: God kännedom om det svenska forsknings- och innovationssystemet.Kunskap om EU:s forsknings- och innovationsprogram.SPRÅKKUNSKAPER: Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.MERITERANDE: Erfarenhet av att arbeta på en myndighet.PERSONLIGA EGENSKAPERNär vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, förmågor och motivation. Vi söker dig som har ett starkt engagemang och förmåga att självständigt möta olika situationer i en internationell miljö. I mötet med andra är du initiativtagande, lyhörd och diplomatisk. Du trivs som bäst när du får använda din entusiasmerande förmåga och är genuint intresserad av att hjälpa andra att förstå och lyckas.Därtill har du en god känsla för service i mötet med såväl interna medarbetare som externa intressenter och referensgrupper. Där olika intressen ställs mot varandra agerar du professionellt för att finna en framkomlig väg. Vidare hanterar du press och känsliga situationer konsultativt, lugnt och tryggt.För att trivas i rollen behöver du ha en god kommunikationsförmåga och lockas av att hålla presentationer. Du behöver vara bekväm med att ha både enskilda samtal och att stå inför åhörare. Med din analytiska förmåga är du också skicklig på att tolka regelverk, prioritera och strukturera. Du kan identifiera möjligheter inom EU:s ramprogram och förmedla dem pedagogiskt till målgruppen.Givetvis delar du våra värderingar respekt, ansvarstagande och mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.PLACERINGTjänsten är placerad på avdelningen Internationellt samarbete i vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56 i centrala Stockholm.ANSTÄLLNINGSFORMTillsvidareanställning, 6 månaders provanställning. Vi önskar att du börjar så snart som möjligt (med hänsyn till eventuell uppsägningstid).OM VINNOVAVinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova investerar cirka tre miljarder kronor varje år och har cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm samt filialer i Bryssel, Tel Aviv och Silicon Valley.Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande härKONTAKTVill du veta mer är du välkommen att kontakta enhetschef Karin Aase via telefon 08-473 31 17 eller e-post karin.aase@vinnova.se FACKLIGA KONTAKTPERSONERFöreträdare för SACO är Anna Tegnesjö, telefon 08-473 3162 och för ST är det Per Norman, telefon 08-473 3173.ANSÖKANAnsök till oss via vår rekryteringsportal senast 2021-04-27.Varaktighet, arbetstidDagtid. Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning Heltid 100%, vardagar, flextid.Enligt överenskommelseEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-27Verket För Innovationssystem5674688