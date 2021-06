Nationalmuseum söker en projektledare för byte av föremålsdataba - Nationalmuseum - Chefsjobb i Stockholm

Nationalmuseum / Chefsjobb / Stockholm2021-06-28Visstidsanställning från och med 2021-10-04 dock längst till och med 2022-08-31. , Placering i centrala Stockholm.Nationalmuseum är en statlig myndighet och Sveriges konst- och designmuseum med ca 130 anställda. Museets samlingar består av äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design från antiken till idag. Nationalmuseum ansvarar även för porträttkonsten fram till våra dagar genom Statens porträttsamling. Samlingarna visas på Blasieholmen, Stockholm och på ytterligare ett 20-tal platser, bl.a. Läckö slott, Jamtli samt Gustavsbergs Porslinsmuseum. I samlingarna ingår omkring 750 000 föremål.Nationalmuseum bedriver omfattande utställnings-, program-, forsknings- och publikationsverksamhet samt utlåningsverksamhet. Nationalmuseum är ett museum för alla med en verksamhet som har stor synlighet i samhället och som angår många människor.Nationalmuseum söker dig som vill leda projektet "Byte av samlingsförvaltningssystem". Befattningen är placerad vid Avdelning för forskning och sker i nära samarbete med funktionsansvarig för Digital utveckling.Nationalmuseum använder sig sedan 2010 av samlingsförvaltningssystemet MuseumPlus för att dokumentera och förvalta samlingarna, samt för att tillgängliggöra kunskap om samlingarna externt via Nationalmuseums publika webbportal Sök i samlingarna, och andra portaler.Din rollDu leder projektet med att upphandla, förvärva och införa ett nytt samlingsförvaltningssystem åt Nationalmuseum och kommer att utgå från en behovsanalys som upprättades våren/sommaren 2021.Du kommer att jobba med en stor och heterogen projektgrupp och kommer att rapportera till en projektstyrgrupp.Du ansvarar för den organisationsövergripande kravspecifikationen som ska ligga till grund för anskaffningen och införandet av ett nytt system.Du samarbetar med nästan alla yrkesroller på Nationalmuseum, framförallt föremålsregistratorer, intendenter, konservatorer och magasinspersonal som i dagsläget jobbar med registrering av uppgifter i samlingsförvaltningssystemet Museum Plus.Du ansvarar för att informationen blir korrekt överförd till det nya systemet och att det nya systemet möjliggör och gynnar vidareutveckling av digital samlingsförvaltning på Nationalmuseum.2021-06-28Vi söker dig som har en akademisk examen inom det kulturhistoriska eller systemvetenskapliga området eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Du förstår värdet av digital samlingsförvaltning som en garant för både bättre kontroll över de fysiska samlingarna och som fundament för framgångsrik digital förmedling av samlingarna.Du har dokumenterad erfarenhet av minst 5 års arbete med samlingsdatabaser och har god kunskap om samlingsrelaterade frågor såsom dokumentation och samlingsförvaltning.Du har dokumenterad kännedom av samlingsförvaltningsstandarden SPECTRUM.Anställningen kräver att du kan tänka strategiskt och arbeta mot långsiktiga mål, samtidigt som du är mycket noggrann och strukturerad.Du måste ha dokumenterat god samarbetsförmåga och vana att leda projekt.Du kan uttrycka dig korrekt i tal och skrift på svenska och engelska.Det är meriterande om du har bredare erfarenhet av digitaliseringsarbete i kulturarvssektorn och/eller erfarenhet av arbete i MuseumPlus.Det är också meriterande om du har lett eller deltagit i ett projekt eller process som gällde byte eller införande av samlingsförvaltningssystem vid en kulturarvsorganisation.Vid bedömningen lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna.Vidare information:Information om befattningen lämnas av avdelningschef Martin Olin, martin.olin@nationalmuseum.se tfn 08-519 543 10. och Funktionsansvarig, digital utveckling, Karin Glasemann, mobil 0767 24 68 44 .Fackliga företrädare är Audrey Lebioda för SACO, Ann-Christin Linder för ST. Båda nås på tfn08-519 543 00 samt Bo Gustafsson för SEKO tfn 0703-78 44 42.Ansökan via formulär:Bifoga CV tillsammans med personligt brev via formuläret nedan. Bifogade dokument ska vara i pdf-format.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-01Nationalmuseum5832681