Nässjös bästa truckförare, se hit!
Vi söker en driven och energisk truckförare med mycket god erfarenhet till en av våra spännande logistikkunder i Nässjö!
Hos oss får du en visstidsanställning på 6 månader med heltidstjänst, där du arbetar mellan 7:00-16:00. Tillsättning sker löpande, och vi ser gärna att du kan börja omgående. Ta chansen att utvecklas i en dynamisk miljö - vi ser fram emot att höra från dig!Arbetsuppgifter
Du kommer lagra in varor samt fylla på plockplatser, flytta pall och behöver vara allmänt duktig med trucken. Du kommer främst köra skjutstativ och långgafflad ledstaplare, vilket kräver god erfarenhet av detta sedan tidigare. Utöver detta krävs god fysik då andra arbetsuppgifter förekommer som plock med truck, lossning osv.
Vad vi söker
Du som söker har en förmåga att snabbt förstå nya system och anpassa dig till ett högt tempo. Eftersom tid ej kommer läggas på att lära sig truckkörning på plats är det viktigt att du redan har den erfarenheten och känner dig helt trygg bakom ratten på både skjutstativ och motviktstruck.
Du kommer att spela en viktig roll i vårt team genom att säkerställa effektiv plockning och hantering av varor. Du behöver vara sugen på att lära dig mer, få en stor förståelse för flödet och gärna en vilja att utvecklas i ditt arbete.
Vi hoppas att du har en god energi som gör att du har lätt att samarbeta med kollegor - med viljan att göra ett bra jobb kommer man långt!Kvalifikationer
• Talar flytande svenska
• Truckkort A+B
• Erfarenhet av lagerarbete
• Truckerfarenhet - framförallt ledstaplare och skjutstativ
Meriterande:
• Körkort och tillgång bil
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1074". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Jobbnummer
9824361