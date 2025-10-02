Näshulta Friskola söker förskollärare
2025-10-02
Vill du arbeta i en liten, familjär förskola där närheten till naturen och barnens nyfikenhet står i centrum? Vi söker en förskollärare som vill leda det pedagogiska arbetet och var med och skapa en trygg och lekfull vardag.
Om uppdraget
Som förskollärare kommer du att:
Leda det pedagogiska arbetet på avdelningen i enlighet med förskolans läroplan.
Systematiskt planera, genomföra, dokumentera och följa upp verksamheten.
Ansvara för att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande miljö för de yngsta barnen.
Bygga goda relationer och samarbete med vårdnadshavare.
Vi söker dig som
Är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av att arbeta med de yngsta barnen.
Är flexibel, driven och tar egna initiativ.
Har intresse av att arbeta målinriktat mot förskolans uppdrag och utvecklingsområden.
Är en glad och omtänksam person som värnar om mjuka värden i mötet med barn, kollegor och föräldrar.
Har en positiv och professionell inställning i samarbetet med vårdnadshavare.
Vi erbjuder
En mindre förskola där du får vara nära både barn, kollegor och vårdnadshavare.
Ett varmt arbetsklimat och engagerade kollegor.
Möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av hela verksamheten.
Om Näshulta Friskola
Näshulta Friskola driver både grundskola och förskola. Vi är stolta över vår natur- och lantlivsprofil. Vår vision är att varje barn ska mötas med respekt, trygghet och glädje. Publiceringsdatum2025-10-02Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till Isabell.segerstedt@nashultariskola.se
senast 17/10 Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan och till att bli en del av gemenskapen på Näshulta Friskola! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: isabell.segerstedt@nashultafriskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Näshulta Framtid
, https://nashultafriskola.se/
Skolvägen 2 (visa karta
)
635 17 NÄSHULTA Arbetsplats
Näshulta Framtid Jobbnummer
9536854