Narkosläkare Till Ivak, Kalix Sjukhus
2025-10-24
Välkommen att söka till en trevlig arbetsplats där vi alla tillsammans arbetar för att hjälpa den svårt sjuka patienten.
Vi sökerNu söker vi dig som är legitimerad läkare och har specialistkompetens inom anestesi och intensivvård. Du ska kunna journalsystemet Cosmic och det är meriterande om du har god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du strategisk och kan se sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar till detta. Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
Det här får du arbeta medVi erbjuder ett arbete med stort eget ansvar på ett mindre sjukhus men med en väl fungerande klinik belägen i det natursköna Kalix. IVAK består av akutmottagning och intensivvård. Det finns 2 vårdplatser på IVA/HIA. Ambulansenheten ligger i nära anslutning till IVAK och vi har ett nära samarbete med dem. Personalen har möjlighet att rotera mellan enheterna. Operationsenheten med dagkirurgisk verksamhet med 2 och snart 4 salar finns också i direkt anslutning till IVAK. Akutläkare finns anställda på akutmottagningen. I upptagningsområdet bor ca 35.000 invånare. Sommartid ökar antalet eftersom många turister söker sig till Kalix och omkringliggande orter. Vi värnar om våra medborgare och våra värdeord innefattar Samarbete, Kommunikation, Ansvar, Respekt och Empati
Det här erbjuder vi dig- Möjlighet att utveckla det lilla sjukhuset
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder nu en tillsvidaretjänst alt ett vikariat eller timanställning på heltid eller 50%. Arbetstiden är med jour- och beredskap. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Verksamhetschef
Christina Lundqvist christina.lundqvist@norrbotten.se 0911-75014, 070-281 88 47 Jobbnummer
9573547