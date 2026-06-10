Näringslivsutvecklare
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2026-06-10
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Enheten Tillväxt och Näringsliv leder och samordnar Kalmar kommuns näringslivsutveckling utifrån tre tydliga verksamhetsmål; att stärka näringslivets förutsättningar att växa, att ge ett gott värdskap för de företagare som kommer i kontakt med Kalmar kommun samt att talang och investeringar attraheras till Kalmar. I teamet finns idag 6 medarbetare och arbetsplatsen finns i centrala Kalmar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Som Näringslivsutvecklare med särskilt ansvar för företagsmöten spelar du en viktig roll för att arrangera möten och konferenser för Kalmars näringsliv. Här ingår Tillväxtdagen, näringslivsfrukostar och branschmöten.
Du kommer dessutom ha dialog med företag som vill växa eller som möter särskilda utmaningar. På enheten sätter vi stort värde på en tät kontakt med företagare och på att hålla en god servicenivå.Arbetsuppgifter
• Arrangera väl arrangerade stora och små näringslivsmöten med stort inslag av dialog och interaktivitet.
• Bidra till att ämne och innehåll formas baserat på företagens behov och på de omvärldsförändringar som påverkar näringslivet.
• Föra direkt dialog med enskilda företag för att understödja deras tillväxt och att hantera eventuella hinder.
• Att matcha företagare med de stöd och rådgivning som erbjuds av de företagsfrämjande organisationerna lokalt och regionalt.
Du kommer att arbeta tätt tillsammans med teamet på Tillväxt & Näringsliv och med externa intressenter. Eftersom Kalmar kommuns näringslivsutveckling är i kontinuerlig utveckling är det naturligt att arbetsuppgifterna kan förändras och utvecklas över tiden.Kvalifikationer
Du som söker har en högskoleutbildning inom till exempel företagsekonomi, samhällsvetenskap eller liknande. Du har erfarenheten och förmågan som krävs för att bygga förtroendefulla relationer med både interna och externa intressenter. Du har ett intresse för näringslivsutveckling och förstår företagens drivkrafter för tillväxt, innovation och hållbar utveckling.
För att lyckas med uppdraget behöver du vara serviceorienterad, organiserad och strukturerad med förmågan att driva projekt från start till mål i tät samverkan med oss övriga i teamet. Du kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och har en god förmåga att prioritera och planera ditt arbete.
Låt detta som en spännande utmaning för dig? Skicka in din ansökan idag bli en del av vårt engagerade team!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-12-01 Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Box 611 (visa karta
)
391 26 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Tillväxtchef
Per Ekman per.ekman@kalmar.se 010-3520015 Jobbnummer
9956320