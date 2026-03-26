Näringslivsutvecklare
Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.se
Kanslienheten ansvarar för att främja och vårda demokrati, platsutveckling och medborgarservice inom fyra verksamhetsdelar:
• Administration och informationshantering
• Plan och bygg
• Kommunikation och utveckling
• Fritid och kultur
Vår nuvarande näringslivsutvecklare har valt att gå i pension och därför söker vi nu en ny näringslivsutvecklare.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som näringslivsutvecklare är du kommunens kontakt mot näringslivet. Arbetet är varierande och innebär både självständigt ansvar och ett nära samarbete med såväl kommunens verksamheter som med näringslivet. I rollen arbetar du också för utveckling och tillväxt i kommunen kopplat till mark och infrastruktur.
I tjänsten ingår bl.a.:
• Att vara kontaktperson/lots mot företag
• Näringslivsutveckling
• Att ansvara för kommunens LinkedIn
• Mark- och exploateringssamordnare
• Energiplanering
• Infrastruktur och kollektivtrafik
KVALIFIKATIONER:
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning och/eller erfarenhet inom näringslivsfrågor.
• B-körkort.
• God förmåga och erfarenhet av att samverka, samordna och nätverka med både interna och externa intressenter.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och lättillgängligt på svenska och engelska både i tal och skrift då rollen innebär många kontakter.
• Goda datakunskaper.
Som person är du prestigelös och flexibel och har ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Du har god social kompetens och är bra på att skapa goda relationer då arbetet innebär kontakt med många olika roller.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
• Tillsvidareanställning
• Tillträde enligt överenskommelse
• Sysselsättningsgrad 100%
• Arbetet förlagt till dag
ÖVRIGT:
Vi tillämpar löpande rekrytering i denna rekrytering, innebärande att tillsättande kan ske under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Du ansöker via länken *Ansök* senast 2026-04-23.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dals-Eds kommun
(org.nr 212000-1413), https://www.dalsed.se Kontakt
Destinationsutvecklare
Melissa Lazarides melissa.lazarides@dalsed.se 0534-19293
9822128