- Ett jobb med plats för växtkraft
Vill du vara med och forma framtidens företagsklimat i Krokom? Då kanske det här jobbet som näringsrådgivare är något för dig. Här får du möjlighet att växa och skapa plats för andra att göra detsamma.
Välkommen till oss!
Tjänsten som näringslivsrådgivare är placerad på kundcenter och näringsliv, som är en liten enhet inom område samhällsbyggnad och tillväxt på kommunledningsförvaltningen. Här arbetar vi nära företagare, invånare och kollegor för att skapa ett mer välkomnande, modigt, nära och pålitligt Krokom.
Kommunledningsförvaltningen försörjer tre nämnder; Kommunstyrelsen, Bygg- och Miljönämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen sysselsätter ca 135 medarbetare och är uppdelad i område stab, område bygg och miljö samt område samhällsbyggnad och tillväxt.
Krokom ligger mitt i Jämtlands län, med närhet till både stad, fjäll och världen utanför. Här samsas natur, entreprenörskap och livskvalitet. En plats att leva på, inte bara bo. Vi är en kommun i utveckling med drygt 15 700 invånare och ett växande näringsliv. Vårt mål är tydligt: tillsammans skapar vi plats för växtkraft, i företag, i föreningsliv och i människors vardag.
En dag som näringslivsrådgivare
Som näringslivsrådgivare blir du en nyckelperson i kommunens arbete för att skapa de bästa förutsättningarna för företagande och tillväxt. Du bygger och vårdar relationer med företagare och samarbetspartners, lokalt, regionalt och ibland internationellt och fungerar som länken som för samman idéer, människor och möjligheter.
Du driver processer som gör företagskontakten med kommunen enkel och förutsägbar. Genom dialog och samverkan undanröjer du hinder, öppnar dörrar och skapar hållbara lösningar som stärker både företagen och kommunen.
Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är bland annat att göra företagsbesök och ge rådgivning som stödjer utveckling i olika faser. Du ska initiera, driva och underhålla nätverk som stärker näringslivet. Du får samverka med företagsfrämjare som Almi, Nyföretagarcentrum och Region JH för tydliga och effektiva stödvägar. Utveckla kommunens företagsservice, till exempel företagslots, digitala kanaler och e-tjänster, för att öka tillgänglighet och förutsägbarhet, ingår också i uppdraget.
Du förväntas arrangera och delta i näringslivsdagar och andra mötesplatser som bidrar till samverkan och växtkraft. Du kommer att vara kontaktperson för affärsutvecklingen av Grönt Center i Ås. Bidra i interna utvecklingsprocesser som stärker kommunens service gentemot företagare och vara en aktiv del i utvecklingen av kundcenter, där företagsservice och medborgarservice möts ingår också i uppdraget.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du får bidra till framtidens Krokom, en kommun som växer genom samverkan, engagemang och omtanke. Du blir en del av ett välkomnande och engagerat team som brinner för att skapa växtkraft - i näringslivet, i kommunen och i människors idéer.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleutbildning inom entreprenörskap, projektledning, samhällsbyggnad, kommunikation eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• erfarenhet av rådgivning, samhällsutveckling eller eget företagande
• god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i både tal ock skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att bygga nätverk och samverka med olika aktörer inom näringsliv och samhälle
• kunskap om offentlig sektor och kommunal verksamhet
• erfarenhet av projektledning eller gränsregionala samarbeten
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är relationsskapande, lösningsorienterad och modig. Du trivs i mötet med människor, är nyfiken och har lätt för att skapa förtroende. Du växlar gärna mellan det strategiska och det operativa, från att driva ett projekt till att möta företagare i deras vardag.
Du har en naturlig känsla för service och ser möjligheter där andra ser hinder.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Ev. provanställning kan förekomma med upp till 6 månaders prövotid. Om anställningen inte avslutas under provanställningstiden, övergår tjänsten till en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag 2025-12-12. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag eller frsikvårdstid och förmånsportal.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Kontaktpersoner för tjänsten
Ole Kristiansson, näringslivschef
0640-16197ole.kristiansson@krokom.se
Håkan Åsberg, näringslivsrådgivare
0640-16391hakan.asberg@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
