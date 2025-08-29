Näringslivskoordinator till tillväxtenheten
Ulricehamns kommun är i en spännande expansionsfas - vi växer men bevarar vårt lilla samhälles själ. Som kommunens största arbetsgivare, med över 2 200 medarbetare i mer än 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett arbetsliv där samhällsnytta, utveckling och gemenskap går hand i hand. Här präglas vardagen av Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden", där vi utvecklar, tänker nytt och njuter av livet, tillsammans.
Att jobba hos oss innebär att göra verklig skillnad i människors vardag - varje dag, året om. Här finns unik variation i uppdragen, stora möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling, och en kultur som uppmuntrar både mod och engagemang.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Tillväxtenheten är den del av kommunförvaltningen som ansvarar för näringslivsfrågor och arbetar strategiskt för att skapa en gynnsam miljö för företagande och tillväxt i kommunen. Enheten verkar utifrån den beslutade näringslivsstrategin och säkerställer att de aktiviteter och mål som fastställts i handlingsplanen genomförs och uppnås. Genom nära samverkan med företag, organisationer och andra offentliga aktörer arbetar enheten för att stärka kommunens näringsliv och skapa långsiktig hållbar tillväxt.
Arbetet inom tillväxtenheten är fokuserat på fyra centrala områden:
• Kommunens service och bemötande
• Tillväxt för befintligt näringsliv bland annat inom landsbygd, handel, turism och besöksnäring
• Entreprenörskap och nyföretagande
• Nyetableringar
Vill du vara med och utveckla Ulricehamns kommun som en attraktiv destination för både besökare och invånare? Har du ett stort kontaktnät, god lokalkännedom och förmåga att skapa samarbeten över kommun- och regiongränser? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som näringslivskoordinator arbetar du med att samordna, utveckla och driva aktiviteter som främjar företagsamhet och näringslivsutveckling. Du blir en viktig länk mellan kommunen, företag och andra aktörer i regionen.
I uppdraget ingår bland annat att:
* Koordinera, handlägga och driva ärenden inom tillväxtenheten
* Delta i projekt i rollen som koordinator
* Ansvara för enhetens kommunikation, layout och webbinnehåll tillsammans med chef/projektledare
* Organisera nätverksträffar och möten för näringslivet
* Delta i seminarier, utbildningar och andra forum i samarbete med näringslivet
* Arbeta med undersökningar och utredningar, till exempel kring företagsklimat
* Koordinera ansökningar och redovisningar från samarbetspartners
* Stötta tillväxtchefen i administrativa uppgifter
* Vara ansvarig för enhetens tryckta produkter och informationsmaterial
* Ge rådgivning och stöd till befintliga och blivande företag
* Förmedla kontakter till myndigheter och andra stödfunktionerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Minst gymnasieutbildning, gärna med eftergymnasial utbildning inom exempelvis marknadsföring, samhällsplanering eller näringslivsutveckling
* Dokumenterad erfarenhet av projektledning i komplexa organisationer
* God förståelse för näringslivets förutsättningar gärna genom tidigare arbete inom privat sektor
* Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och kommunikationsplattformar
* Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en offentlig, politiskt styrd organisation men viktigast är att du har förståelse för dess villkor och struktur.
Vi ser att du är en person som är målinriktad och resultatorienterad, med en god kommunikativ förmåga och en naturlig fallenhet för att skapa och vårda relationer. Du arbetar strukturerat, men har också en hög grad av flexibilitet för att hantera olika situationer och skiftande arbetsuppgifter. Du är en samarbetsinriktad lagspelare som trivs i team, samtidigt som du har förmågan att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du har ett strategiskt helhetsperspektiv, men är också operativ med drivkraften och förmågan att ta idéer hela vägen från planering till genomförande.
Välkommen med din ansökan tillsammans skapar vi ett starkare näringsliv!
