Näringslivschef
2025-12-29
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Vill du forma framtidens näringsliv i Simrishamns kommun?
Simrishamns kommun söker en näringslivschef
Simrishamns kommun står inför en spännande nystart i arbetet med näringslivs- och destinationsutveckling. Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i att bygga en modern, kraftfull och framåtblickande näringslivsenhet och som drivs av att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för företagande, tillväxt och attraktionskraft i hela kommunen.
Näringslivsklimatet är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Som näringslivschef får du ett stort mandat och en unik möjlighet att påverka riktning, struktur och arbetssätt i ett utvecklingsarbete som berör både företag, invånare och besökare.
Ditt uppdrag strategiskt, relationellt och utvecklingsdrivet
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens näringslivs- och destinationsutveckling. Som näringslivschef blir du en central aktör i detta arbete, med ansvar för att leda, samordna och vidareutveckla kommunens näringslivsfrågor både strategiskt och operativt.
En viktig del av ditt uppdrag blir att ta fram förslag på hur kommunens näringslivsarbete ska utvecklas: hur vi arbetar, hur vi organiserar oss och hur vi på bästa sätt skapar goda förutsättningar för näringslivet i hela Simrishamns kommun.
Du leder näringslivsenheten, som omfattar bland annat näringsliv, destinationsutveckling och centrumutveckling, och gör det tillsammans med ett engagerat och kompetent team. Enheten är organiserad inom Kommunstyrelseförvaltningen. Din närmsta chef är biträdande kommundirektör och du ingår både i förvaltningens ledningsgrupp och i den kommunövergripande ledningsgruppen under kommundirektören.
Samarbete är en nyckelfaktor i rollen. Du bygger och stärker relationer med företagare, kommunens förvaltningar, regionen, främjarorganisationer, skolor, nätverk och andra viktiga aktörer. Genom dialog, lyhördhet och tydlig kommunikation bidrar du till att kommunen förstår företagens behov och kan omsätta den kunskapen i konkret utveckling.
Ditt ledarskap
Du är en närvarande och trygg ledare som tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap. Med ett coachande förhållningssätt skapar du förutsättningar för dina medarbetare att ta ansvar, växa i sina roller och gemensamt driva arbetet framåt. Du inspirerar, strukturerar och visar riktning och är samtidigt prestigelös och samarbetsorienterad.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och av att leda strategiskt förändringsarbete
Har god förståelse för näringslivets villkor och behov, gärna med erfarenhet från både offentlig och privat sektor
Har förmåga att identifiera, stimulera och främja tillväxtmöjligheter
Är en skicklig kommunikatör och relationsbyggare som skapar förtroende och starka nätverk
Är samarbetsinriktad, lösningsorienterad och nytänkande och kan omsätta idéer i praktisk handling
Har relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Vi erbjuder
Hos oss får du en central och inflytelserik roll i en kommun med stark identitet, stora utvecklingsambitioner och ett näringsliv i förändring. Du möts av engagerade kollegor, kompetenta medarbetare och en arbetsmiljö som präglas av samarbete, utvecklingsvilja och framtidstro.
Välkommen att bli en del av Simrishamns kommuns fortsatta resa.
I denna rekrytering samarbetar vi ed Jurek Executive Search och Rekryteringskonsult Catharina Kramer catharina.kramer@jurek.se
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR för vägledning i hur du ansöker.
