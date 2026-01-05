Naprapat sökes till Gullmarsplans Naprapatklinik
2026-01-05
Gullmarsplans Naprapatklinik är belägen vid Gullmarsplan - Stockholms tredje största kollektivtrafikknutpunkt - med mycket goda kommunikationer både kollektivt och med bil.
Vårt klientel består av privatpersoner, företagskunder och försäkringspatienter. Patienterna som söker sig till oss är allt från stillasittande kontorsarbetare till motionärer och elitidrottare.
Vi söker dig som
Är ambitiös och brinner för kliniskt arbete med patienter
Har ett professionellt och empatiskt bemötande med patienten i fokus
Är legitimerad naprapat eller genomför legitimationspraktik
Trivs med att arbeta självständigt men även i samarbete med kollegor
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning enligt överenskommelse
Heltid
Introduktion och stöd för att du ska komma väl in i arbetet
En professionell och trivsam klinisk miljö
Låter detta som något för dig?
Skicka CV och en kort presentation till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: sebastian@napraspektra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Napraspektra Naprapati AB
