Napolitansk pizzabagare

Little Italy i Limhamn AB / Kockjobb / Malmö
2026-06-30


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Little Italy i Limhamn AB är en pizzeria och restaurang med italiensk mat.
Vi söker nu en napolitansk pizzabagare på heltid som kan göra napolitanska pizzor.
Vi vill ge våra gäster en underbar upplevelse av mat för all sinnen av högsta kvalité.
Vår ambition är att ständigt erbjuda en hög servicenivå och vi strävar efter att sätta gästen i centrum och tillhandahålla en trevlig miljö.
Vi vill att du:
• har erfarenhet av att baka napolitanska pizzor.
• har höga krav på hygien.
• har hög arbetsmoral.
Vi har öppet måndag till söndag kl. 11 till 22.
Start omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: fawazalyaz@icloud.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Little Italy i Limhamn AB (org.nr 559198-2409)
Gjutformsgatan 8 B (visa karta)
216 48  LIMHAMN

Jobbnummer
9985093

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