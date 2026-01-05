Nanostone söker operatörer till Göteborg

Nanostone AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Trelleborg
2026-01-05


Operatör till Nanostone
Vill du vara en del av ett växande företag där din insats gör skillnad?
Nanostone söker nu engagerade operatörer som vill bli en del av vårt sammansvetsade team och hjälpa kunder att underhålla sina hem på ett hållbart sätt. Vi erbjuder dig en utvecklande och varierad roll, där du arbetar nära våra kunder och levererar lösningar som verkligen gör skillnad.
Du kommer att utgå från ditt hem, med placering i eller i närheten av Göteborg.
Din roll:
Som operatör hos oss på Nanostone kommer du att vara företagets ansikte utåt. Du besöker kunder på plats och ansvarar för att utföra specialrengöring av utomhusytor, inklusive stenplattor, träterrasser, tak och fasader.
Dina arbetsuppgifter inkluderar även:

Rengöring med högtryck

Impregnering av ytor och förebyggande algbehandling

Rensning av hängrännor och gräsbehandlingar

Merförsäljning och proaktivt försäljningsarbete under kundbesök

Underhåll av din servicebil

Säkerställa kundnöjdhet

Vad vi erbjuder:
På Nanostone får du möjlighet att arbeta i ett företag som växer och där vi värnar om våra anställdas utveckling. Vi erbjuder en visstidsanställning med möjlighet till förlängning och en chans till tillsvidareanställning. Du får timlön med bonus samt provisionsmöjligheter, med start enligt överenskommelse i början av 2026. När din anställning startar kommer du få en onboarding där du får den kunskap och de verktyg du behöver för att lyckas.
Vi söker dig som:

Gillar att jobba med kroppen och uppskattar att arbeta utomhus

Är lösningsorienterad, initiativrik och kan hantera oväntade utmaningar

Har god förmåga att arbeta både självständigt och i team

Trivs med kundkontakt och har ett serviceinriktat sätt

Innehar B-körkort för manuell bil

Behärskar svenska flytande i tal och skrift

Praktisk information:

Du utgår från ditt hem och använder en servicebil för att besöka våra kunder

Anställningsformen är heltid eller deltid, beroende på dina önskemål och tillgänglighet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
Arbetsgivare
Nanostone AB (org.nr 559350-2064), https://karriar.nanostone.se
Bangårdsvägen 51 (visa karta)
428 35  KÅLLERED

