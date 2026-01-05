Nanostone söker kundtjänstmedarbetare
Nanostone AB / Kundservicejobb / Trelleborg Visa alla kundservicejobb i Trelleborg
2026-01-05
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nanostone AB i Trelleborg
, Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
Kundtjänstmedarbetare till Nanostone AB
Vill du vara en del av ett snabbt växande företag som sätter kvalitet och kundnöjdhet i fokus? På Nanostone AB, Nordens ledande aktör inom specialrengöring och ytbehandling, söker vi nu en engagerad kundtjänstmedarbetare som vill bidra till vår fortsatta framgång. Kanske är du vår nästa kundservicestjärna? Ansök idag och bli en del av vårt härliga team!
Som kundtjänstmedarbetare hos oss får du en viktig roll i att skapa fantastiska kundupplevelser. Dina främsta arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer vara att:
Hantera kundärenden via telefon, mejl och chatt med fokus på att ge professionell och vänlig service.
Identifiera möjligheter att stärka kundrelationer och bidra till försäljningstillväxt.
Delta i logistisk planering av scheman och rutter för våra medarbetare på fältet för att optimera resurser och leverera effektiv service.
Ta emot och hantera reklamationsärenden med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vara med och påverka och förbättra våra processer i en dynamisk och stöttande arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har en positiv attityd och älskar att leverera fantastisk kundservice.
Är duktig på att bygga kundrelationer och har ett öga för försäljning.
Har erfarenhet av logistisk planering och schemaläggning.
Är en lagspelare som trivs med att samarbeta och kommunicera med andra.
Har goda datorkunskaper, gärna erfarenhet av CRM-system.
Är strukturerad och bra på att hantera flera uppgifter samtidigt.
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder en spännande möjlighet att bli en del av ett växande och innovativt företag med en stark position på marknaden. Här på Nanostones kontor i Trelleborg får du arbeta i en härlig och stöttande miljö där laganda och samarbete står i centrum. Du får också möjlighet till personlig utveckling och utbildning, så att du kan växa i din roll. Din arbetsdag blir varierad med uppgifter som sträcker sig från att hantera kundärenden och orderhantering till reklamationer och planering. Vi erbjuder en fast lön med provision och en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Dessutom får du delta på årliga konferenser och roliga företagsevent.
Praktisk information:
Tjänsten är en 100% tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Start i februari-mars 2026, med exakt tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Arbetsplats: Nanostones kontor i Trelleborg
Arbetstiderna är måndag-fredag och kan variera mellan 07:00-17:00.
Hos oss får du vara en del av ett team som jobbar för att överträffa kundernas förväntningar varje dag. Om du älskar kundkontakt och trivs i en fartfylld miljö, kommer du att stortrivas hos oss!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6723656-1772387". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nanostone AB
(org.nr 559350-2064), https://karriar.nanostone.se
Lastvägen 16 (visa karta
)
231 62 TRELLEBORG Jobbnummer
9668819