Nanny sökes till familj i Limhamn
VivBon AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-09-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VivBon AB i Malmö
, Helsingborg
, Halmstad
, Göteborg
, Haninge
eller i hela Sverige
En familj boende i Limhamn, Malmö söker en trygg och omtänksam barnvakt som kan bli en viktig del i vardagen hos dem. Familjen har en nyfiken 1-årig pojke som behöver omsorg och lek under dagtid.
De behöver hjälp 3 dagar i veckan, ca 8 timmar per tillfälle under perioden 1 oktober - 31 december (med möjlighet till förlängning).
Arbetspassen kommer främst att vara dagtid, med viss flexibilitet.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Leka och göra utflykter, promenader
Förbereda enklare måltider
Hjälpa till vid vila och sömn
Avlasta föräldrarna när de är upptagna eller borta
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av små barn
Är ansvarsfull, pålitlig och kan skapa en trygg miljö för barnet
Är flexibel och kan anpassa dig till familjens behov och rutiner
Pratar svenska eller engelska obehindrat
Passar dessa egenskaper in på dig? Ansök redan idag via formuläret nedan!
Tjänsten startar så snart vi hittat rätt person.
• ---------------------------------------------------------------------------------------------------
A family living in Limhamn, Malmö is looking for a reliable and caring babysitter who can become an important part of their everyday life. The family has a curious 1-year-old boy who needs care and play during the daytime.
They need help 3 days a week, approximately 8 hours per shift, during the period October 1 - December 31 (with the possibility of extension).
The work hours will mainly be during the day, with some flexibility.
Your responsibilities:
Playing and going on outings or walks
Preparing simple meals
Assisting with rest and naps
Supporting the parents with the baby when they are busy or awa
We are looking for someone who:
Has experience with young children
Is responsible, reliable, and able to create a safe environment for the child
Is flexible and can adapt to the family's needs and routines
Speaks Swedish or English fluently
Do these qualities describe you? Apply today using the form below!
The position will start as soon as we find the right person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594) Jobbnummer
9529551