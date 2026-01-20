Nanny sökes 2 dagar i veckan

VivBon AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-01-20


En familj boende i Vasastan söker en trygg och varm barnvakt som kan hjälpa till att få ihop vardagen när deras dotter börjar på förskola.
Hon är 1,5 år gammal och de vill ha hjälp på Måndagar och Torsdagar kl 15-18.

Publiceringsdatum
2026-01-20

Dina arbetsuppgifter
Hämta från förskolan kl. 15:00. Förskolan ligger nära hemmet.
Hjälpa till med att plocka i hemmet
Förbereda mellanmål
Leka och vara ett tryggt sällskap

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av barnpassning av små barn
Kan jobba regelbundet måndagar och torsdagar
Är pålitlig, lugn och trygg med små barn
Talar flytande svenska

Låter detta som något för dig?
Skicka in ditt CV och en presentation av dig själv och din erfarenhet, samt om du har möjlighet att börja inom kort.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vivbon AB (org.nr 559114-0594)

Jobbnummer
9695625

