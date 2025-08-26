Nanny Palmkvistskolan söker slöjdlärare
2025-08-26
Vill du vara med och forma framtidens undervisning i slöjd - i en skola som vågar tänka nytt och sätter elevens utveckling i fokus? Då är du varmt välkommen till Nanny Palmkvistskolan - en skola i utveckling, mitt i hjärtat av Helsingborg!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Om Nanny Palmkvistskolan
Nanny Palmkvistskolan är en F-6-skola belägen i södra delen av Helsingborg. Skolan arbetar aktivt med att skapa en trygg, inkluderande och språkutvecklande lärmiljö.
Vi har höga förväntningar på våra elever och på varandra - och vi tror på varje elevs möjlighet att lyckas. Som en del av Helsingborgs stads skolor får du tillgång till ett starkt nätverk, kompetensutveckling och en kommun som satsar på skola och lärande.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad slöjdlärare (trä- och metall eller textil) till en undervisande tjänst i årskurs 3-6. Du kommer tillsammans med behörig slöjdlärare att undervisa klasser, där du har möjlighet att verkligen se varje elev, skapa meningsfull undervisning och anpassa efter olika behov och intressen.
Du blir en viktig del i skolans arbete - där kreativitet, samarbete och elevens nyfikenhet står i centrum. Hos oss får du vara med och bygga en undervisning som kopplar slöjdens praktiska arbete till elevers kunskapsutveckling, entreprenörskap och framtidstro.
Planera och genomföra slöjdundervisning i årskurs 3-6, med fokus på progression, kreativitet och säkerhet
Samverka med kollegor i arbetslag och ämnesövergripande projekt
Bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete och utveckling av undervisningen
Skapa trygga lärmiljöer och positiva relationer med eleverna
Vi söker dig som:
Är legitimerad slöjdlärare och brinner för att utveckla barns kreativitet, självtillit och problemlösningsförmåga
Vill arbeta formativt och målinriktat med elevernas lärande
Är lösningsfokuserad, strukturerad och kan anpassa undervisningen efter olika behov
Ser samarbete med kollegor som en självklarhet, men har även förmågan att arbeta självständigt
Vill vara med och bidra till en skolkultur där alla elever ges möjlighet att lyckas
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Vi kommer ha löpande intervjuer under rekryteringsprocessen
Sista dag att ansöka är 20250530
Anställningsform: Tillsvidare anställning
Omfattning: 100 %
Tillträdesdatum: 2025-08-05
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Rektor
Pia Swärdh pia.swardh@helsingborg.se 042103032 Jobbnummer
9475769