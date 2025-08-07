Nanny 3-5 heldagar i veckan, dagtid, Djursholm
2025-08-07
Ref. 4276D
En familj i Djursholm med två barn på 6 månader och 2 år söker en nanny som kan skapa roliga och lärorika dagar för deras barn. Mamman är engelsktalande men förstår svenska och pappan svensktalande. Inget av barnen går på förskola i dagsläget och de har ingen plan för barnen att börja under åtminstone närmaste året. Familjen ser framför sig att de kommer behöva nanny i samma omfattning under flera år framöver. De söker en person som ser barnen som de nyfikna individer de är och kan skapa stimulerande och utvecklande aktiviteter anpassade för deras ålder.
Vi söker en nanny som inte ser småbarnsåren som en transportsträcka utan som en tid då barnen vill och kan lära sig mycket även om de är små. Familjen är familjeorienterade och sätter barnens bästa först. Båda föräldrarna arbetar hemifrån någon/några dagar i veckan. Det allra viktigaste för familjen är en nanny som är varm, omvårdande, trygg, ansvarsfull och genuint tycker om att vara tillsammans med barnen. Detta är en tjänst där nannyn har ensamt ansvar för barnen under dagen och förväntas skapa lärorika, spännande och utvecklande aktiviteter för barnen. Det behöver inte vara stora eller avancerade aktiviteter, det handlar om att se möjligheterna till leken och lärandet i små vardagliga situationer, i en trygg och lugn hemmiljö.
Äldsta dottern tycker mycket om att vara ute, upptäcka djur och natur vilket det finns fina möjligheter att göra i närområdet där de bor. De beskriver henne som nyfiken och med ganska lugnt temperament just nu. Den yngsta pojken är hittills en väldigt nöjd bäbis som sällan är ledsen och nöjd att få hänga med. Enklare matlagning ingår ibland, men oftast tror de att det kommer finnas mat att värma till barnen. Nannyns fokus är barnen och inte några andra sysslor men man förväntas hålla ordning efter barnen och deras dagliga aktiviteter.
Familjen kan vara flexibla med omfattningen av tjänsten beroende på vad nannyn önskar. 3-5 dagar per vecka ca 09.00-16.00. De kan utöka någon timme om man vill arbeta längre dagar. Tjänsten startar i mitten av augusti idealt.
Tjänsten tillträder så snart vi har hittat rätt person.
Vi söker nu en ny medarbetare som vill ha nanny som sitt yrke. Vi arbetar mot familjer som ställer höga krav på kvalitet när de väljer en nanny. De flesta av våra tjänster är på minst halvtid och vi tycker det är väldigt viktigt att även nannyn trivs bra ihop med familjen. Därför tar vi dina önskemål på stort allvar när vi presenterar familjer för dig. Vi har Sveriges bästa villkor för nannies med bland annat sjuklön och semesterersättning. Lönerna bestäms individuellt beroende på erfarenhet och utbildning och är jämförbara med förskollärarlön i Stockholm. Minimilön 150 kr/tim. Vi kan erbjuda högre lön upp till 220 kr/tim för nannies med mycket erfarenhet och/eller pedagogisk utbildning. Fasta månadslöner förekommer inom vissa tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: ansokan@nordiclightnannies.se
