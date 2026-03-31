Nanny 16.00-20.00 två eftermiddagar/vecka Östermalm
Ref. 4289Ö
Experienced Nanny Needed - Östermalm, Stockholm
Part-time (2 afternoons/week + occasional evenings)
Start: As soon as possible
Our agency is currently recruiting on behalf of a warm, international family originally from Finland who are seeking an experienced, confident, and engaging nanny for their two daughters, aged 3 and 4.
The family currently lives in Gärdet and will be moving to Östermalm in June. They are looking for a stable and long-term presence who can provide both structure and joy in the children's everyday lives.
The girls attend an international preschool in Swedish and English and previously had an English-speaking nanny. They understand English very well, although they can be slightly shy when speaking. Both children are bright, lively, and full of personality. Being close in age, they share a strong bond, lots of imaginative play, and naturally occasional sibling conflicts. They are affectionate and expressive and benefit from a calm, emotionally intelligent adult who can provide clear and consistent boundaries in a warm way.
The older child already reads and writes independently and has a strong interest in books. The younger enjoys numbers, books, and physical activities. Both girls attend tennis and gymnastics weekly and are learning to play the piano. They enjoy park outings and creative play at home.
Humor and playfulness are highly valued in this family. The ideal nanny understands how to connect through warmth and silliness when appropriate, while remaining a confident adult who can guide routines and expectations with clarity.
The role includes preschool pick-up (walking distance), preparing simple and healthy dinners (such as pasta or fish-based meals), occasional grocery shopping, and managing the evening routine, including bedtime when parents are traveling. On some occasions, the nanny may be asked to stay overnight.
Schedule
Typically 16:00-20:00 (sometimes later)
Usually Tuesdays, Wednesdays, or Thursdays (depending on parental travel)
Occasionally Friday or Saturday evenings (1-2 times per month)
Schedule provided approximately 2 weeks in advance
On average twice per week
Guaranteed minimum of 32 working hours per month
Additional Information
No pets
No allergies
Healthy children
The upcoming move is a significant transition, so stability and reliability are especially important
Start date: As soon as possible.
If you are an experienced nanny looking for a long-term, part-time role with a warm and respectful family, we would love to hear from you.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt kandidat.
Om Nordic Light Nannies:
Vi söker nu en ny medarbetare som vill ha nanny som sitt yrke. Vi arbetar mot familjer som ställer höga krav på kvalitet när de väljer en nanny. De flesta av våra tjänster är på minst halvtid och vi tycker det är väldigt viktigt att även nannyn trivs bra ihop med familjen. Därför tar vi dina önskemål på stort allvar när vi presenterar familjer för dig.
Vi har Sveriges bästa villkor för nannies med bland annat sjuklön och semesterersättning.
Lönerna bestäms individuellt beroende på erfarenhet och utbildning och är jämförbara med förskollärare lön i Stockholm. Minimilön 150 kr/tim. Vi kan erbjuda högre lön upp till 210 kr/tim för nannies med mycket erfarenhet och/eller pedagogisk utbildning. Fasta månadslöner förekommer inom vissa tjänster.
Läs mer på https://nordiclightnannies.se/lediga-tjanster/
Har du kunskap och erfarenhet inom barns utveckling?
Gillar du att leka och hitta på olika saker ute och inne? Då är detta rätt jobb för dig!
Har du:
Minst tre års erfarenhet av professionellt arbete med barn (intyg/dokumentation och referenser krävs) eller motsvarande kompetens?
Ett intresse för att arbeta med barn och deras utveckling?
Pedagogisk utbildning så som förskollärare, barnskötare, lärare, fritidspedagog, dramapedagog etc. är meriterande, likaså körkort! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan@nordiclightnannies.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4289Ö". Arbetsgivare Nanndis AB
(org.nr 556897-3944), https://nordiclightnannies.se
