Nämndsekreterare, vikariat, Danderyds kommun
2025-09-01
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Tjänsten som nämndsekreterare är placerad på kanslienheten på kommunledningskontoret. Här jobbar 15 medarbetare som ansvarar för stöd och samordning gällande ärendeberedning och beslutsprocesser i kommunfullmäktige och nämnder med utskott. På enheten finns också registratorer och arkivarier. Överförmyndarkansliet som utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning finns inom enheten. Tillsammans utvecklar vi gemensamma arbetssätt och metoder för att skapa moderna och ändamålsenliga processer som säkrar vårt demokratiska uppdrag.
Gillar du ordning och reda, är utvecklingsorienterad och har ett stort intresse för den politiska processen? Vi söker en strukturerad och serviceinriktad nämndsekreterare som vill bidra till en effektiv nämndprocess.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till och med 2026-06-30.
Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som nämndsekreterare är att samordna och administrera nämndprocessen och driva beredning och handläggning av ärenden till nämnd. Det innebär att upprätta och skicka kallelser och dagordningar, sammanställa handlingar och föra protokoll på sammanträdena. I arbetsuppgifterna ingår det även att samordna uppföljning av beslut och uppdrag.
Som nämndsekreterare har du en betydande roll i det nämndadministrativa arbetet på kommunen. Du arbetar nära den politiska ledningen och utgör ett stöd till handläggare och chefer i deras arbete att ta fram kvalitetssäkrade beslutsunderlag.
Tillsammans med övriga nämndsekreterare driver ni utvecklingen av den nämndadministrativa processen.
Då nämnder och utskott kan vara på kvällstid förekommer kvällsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har relevant högskole-/universitetsutbildning inom exempelvis statsvetenskap, juridik, samhällsvetenskap eller annat område arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
* Har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
* Har god administrativ erfarenhet.
* Har mycket god förmåga att uttrycka dig enkelt och målgruppsanpassat på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
* Arbetat i en politiskt styrd organisation.
* Har goda kunskaper i kommunal- och förvaltningsrättsliga frågor samt i offentlighets- och sekretessbestämmelser.
* Har erfarenhet av utredningsarbete.
Du arbetar organiserat och strukturerat med god prioriteringsförmåga. Du uppskattar ett högt arbetstempo och varierat arbetsinnehåll samt ha förmåga att driva ditt eget arbete framåt. I din arbetsroll är du trygg och vill leverera kvalitativ service till politiker, invånare och tjänstemän i organisationen.
Du trivs med många kontaktytor och det är av stor vikt att du är en tydlig kommunikatör och visar omdöme i dina uttalanden
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Varmt välkommen med din ansökan!
