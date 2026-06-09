Nämndsekreterare, vikariat
Eslövs kommun, Juridiska avdelningen / Administratörsjobb / Eslöv Visa alla administratörsjobb i Eslöv
2026-06-09
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Är du redo att testa rollen som nämndsekreterare i Eslövs kommun?
Vi söker dig som trivs i en samordnande roll där du får arbeta nära både verksamhet och politik och bidra till en rättssäker och välfungerande nämndprocess.
Nämndsekreterarrollen är en nyckelfunktion i vår verksamhet och nu söker vi en vikarie i samband med en föräldraledighet.
Ditt uppdrag
Som nämndsekreterare har du en viktig och central roll i verksamheten där du ansvarar för att nämndprocessen fungerar rättssäkert, effektivt och enligt gällande lagstiftning och arbetsrutiner. Rollen innebär ett nära samarbete med politiker, chefer och medarbetare samt ett ansvar för att planera, samordna och administrera nämndernas arbete.
I uppdraget ingår bland annat att:
planera och administrera nämndssammanträden
skicka kallelser och sammanställa föredragningslistor
skriva protokoll och dokumentera fattade beslut
säkerställa korrekt ärendehantering, registrering och diarieföring
följa upp och bevaka att beslut verkställs enligt gällande rutiner och lagstiftning
fungera som stöd till nämndernas ordförande i frågor som rör nämndprocessen
Vikariatet är tidsbegränsat, men kan komma att förlängas vid fortsatt behov i verksamheten. Kvällstjänstgöring kan förekomma.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
eftergymnasial utbildning inom juridik, statsvetenskap eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom en politiskt styrd organisation
erfarenhet av arbete med sekretess och GDPR
Är det här du?
Vi söker dig som:
arbetar strukturerat och har god förmåga att planera och prioritera
trivs med att ta ansvar och driva arbetet framåt på ett självständigt sätt
är noggrann och mån om att arbetet håller hög kvalitet
har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer
är lyhörd, prestigelös och bidrar till en positiv arbetsmiljö
har god förmåga att hantera flera olika arbetsuppgifter samtidigt
Vi erbjuder
Du blir en del av ett team med engagerade kollegor där samarbete, stöd och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen. Rollen erbjuder ett varierat arbete med stor möjlighet att utveckla din kunskap inom nämndprocesser och kommunal administration.
Om arbetsplatsen
Du kommer främst att arbeta mot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Servicenämnden tillsammans med övriga nämndsekreterare i teamet. Ni arbetar nära varandra och stöttar upp vid frånvaro och semester.Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
Inledande intervjuer kommer ske den 14 och den 19 Augusti och vi uppskattar om du kan planera din kalender utifrån detta.
Då det är semestertider kan kontaktpersonernas svar på mail ta lite längre tid än normalt
I rekryteringsprocessens slutskede kommer personlighetsanalys att användas som ett komplement i urvalsarbetet.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328942 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
)
241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Juridiska avdelningen Kontakt
Facklig företrädare Vision
Ann-Catrine Hellman visionavd323@eslov.se Jobbnummer
9953834