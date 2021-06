Nämndsekreterare/utredare vid staben för regional utveckling, Um - Region Västerbotten, Stab regional utvecklingsförvaltning - Administratörsjobb i Umeå

Region Västerbotten, Stab regional utvecklingsförvaltning / Administratörsjobb / Umeå2021-06-29Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.Regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning ansvarar för den regional utvecklingen i länet. Det kan handla om insatser inom infrastruktur, näringsliv och innovationer, arbetsmarknad, turism, digitalisering, utbildning och kultur. Vi samverkar med och har en nära dialog med länets kommuner.Tjänsten är placerad under staben för regional utveckling som ger stöd och expertkunskap till den politiska organisationen, tjänstemannaledningen och verksamhetsområden. Inom staben sker administration av ärendeberedning inför politiskt fattade beslut i nämnd, utskott och beredningar och där utgör nämndsekreterare en central roll. Staben leds av en administrativ chef och har 15 medarbetare.Vi har idag tre nämndsekreterare/utredare och vi söker nu efter en kollega med uppdraget att arbeta inom nämndens politiska organisation. I dagsläget arbetar vi alla inom staben delvis på distans. Vi erbjuder en arbetsplats där vi aktivt arbetar med utvecklings- och förbättringsarbete. Vi värnar om att ge ett professionellt stöd och värderar nära samarbete och ett gott värdskap.2021-06-29Som nämndsekreterare/utredare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Med ett professionellt nämndsstöd bidrar du till en effektiv organisation.Arbetet innebär i huvudsak att du ansvarar för delar av nämndsadministrationen, handlägger och koordinera ärenden samt utgör ett stöd åt de förtroendevalda och tjänstepersoner. I ditt arbete ingår arbetsuppgifter som att upprätta kallelser, skriva och färdigställa protokoll, expediera beslut, framtagande av uppgifter och sammanställande av tjänsteskrivelser och andra handlingar. Du kommer även att arbeta med diarieföring och fakturahantering.Du har ansvar att säkra att den politiska gången följs i enlighet med kommunallagen och andra för verksamheten gällande styrdokument. Du är en viktig länk mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i förvaltningen och har en nära och tät kontakt med båda. I ditt arbete kommer du även att genomföra utredningsuppdrag och ansvara för ärenden med anknytning till det kommunal - och förvaltningsrättsliga området. Staben arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten och du kommer tillsammans med dina arbetskamrater kvalitetssäkra processer och rutiner.Inom staben samarbetar vi mellan funktionerna. Nämndsekreterare/ utredare och registrator arbetar i team och ersätter varandra vid behov.Du ska ha en akademisk examen inom statsvetenskap, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha minst ett års arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet. Du uttrycker dig väl i svenska språket såväl i tal som skrift, är strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du har goda kunskaper i officepaketet.Rollen kräver en god samarbetsförmåga och hög grad av flexibilitet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta självständigt men också i samverkan med andra. Du måste ha förmåga att snabbt sätta dig in i frågor, prioritera och omprioritera och hålla ordning på flera saker samtidigt.Du är initiativrik och har förmåga att driva frågor inom ansvarsområdet och vill bidra till att utveckla och förbättra verksamheten. Erfarenhet av nämndadministration inom offentlig förvaltning, arbete inom en politisk styrd organisation och av digitala ärende- och dokumenthanteringssystem är meriterande.Arbetet kräver tjänsteresor i länet och körkort är en fördel.ÖVRIGTLäs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: enligt överenskommelse, så snart som möjligt.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-15